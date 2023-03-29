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Beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Meksika’da bir müzik öğretmeni beyin ameliyatı olurken 4 saat boyunca gitar çaldı.

Haber Merkezi
İHA
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Meksika’nın Nayarit eyaletinde yer alan Tepic şehrinde beyin tümörü nedeniyle ameliyat olan 55 yaşındaki müzik öğretmeni, ameliyat sırasında 4 saat boyunca gitar çaldı.

Cerrahın ameliyat esnasında hastanın bilincinin açık olması gerektiğini belirtmesi üzerine öğretmenin gitar çalmayı tercih ettiği ve bu sayede operasyon sırasında kendisinin anlık olarak konuşma ve işitme gibi fonksiyonlarının kolaylıkla izlenebildiği belirtildi.

Cerrah Celia Teresa Alvarez, hastasının operasyonda hiçbir şekilde acı hissetmediğini, bu yöntem sayesinde kendisinin 2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde günlük yaşam aktivitelerini orta seviyede bağımsız olarak yerine getirebileceğini söyledi.

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