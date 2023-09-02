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Birçok ilden görüldü, merak uyandırdı!

Doğu ve Güneydoğu'da bazı şehirlerde gökyüzünde görülen "parlak ışık" kameralara yansıdı. Göktaşı olduğu düşünülen görüntü sosyal medya gündem oldu.

Haber Merkezi
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bazı şehirlerde gökyüzünde görülen parlak ışık, kimi vatandaşlarca cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Erzurum ve Tunceli’nin aralarında olduğu bazı şehirlerde akşam saatlerinde gökyüzünde parlak ışık görüldü.

Kimi vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedilen ayrıca araç kamerasına da yansıyan ışıkla ilgili videolar, sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki parlak ışığın gök taşı olabileceği yorumları yapıldı.

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