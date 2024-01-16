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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Türk astronot Gezeravcı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile Kabine Toplantısı esnasında video konferansla görüştü.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyelerinin selamlarını Gezervacı'ya iletti. Gezeravcı da "ilk insanlı uzay misyonu" faaliyetini gerçekleştirecekleri Florida'nın Orlando kentinde karantinada olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gezeravcı'nın yarın gece tarihi bir göreve çıkacağını belirtmesi üzerine Gezeravcı, "Tüm hazırlıkları tamamlamış vaziyette görev saatini beklemekteyiz Sayın Cumhurbaşkanı'm." dedi.

Erdoğan'ın, "Uzay görevi icra eden ilk vatandaşımız sen olacaksın. Milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatacaksın. Hazır mısın?" diye sorması üzerine Gezeravcı, alınlarının akıyla bu görevi icra edecek şekilde hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu görev hem bilim misyonu hem de çocuklarımıza, gençlerimize ilham kaynağı olması yönüyle çok çok kıymetli. İnşallah bu yeni bir başlangıç olacak. Bu misyonun devamını getireceğiz. Hedefi hep daha yükseğe taşıyacağız. Sana ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Sağlıcakla bu görevi tamamlamanı temenni ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcın olsun. Yolun açık olsun."

Gezeravcı da "Gelecek nesillerimize, hayallerimizi sınırlandıran bu perdeyi açmaya vesile olduğunuz için sizlere minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Aksiyon 3 ekibinin selamlarını iletiyorum." dedi.

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