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Deniz Arcak, şubat depremlerinin yıl dönümü için şarkı hazırladı

Deniz Arcak, şubat depremlerinin yıl dönümüne özel 'Sesimi Duyan Var mı?' adlı bir şarkı hazırladı. Arcak, şarkıdan elde edilen gelirin depremzedeler için bağışlanacağını söyledi.

Haber Merkezi
İHA
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Şarkıcı Deniz Arcak, 6 Şubat depremlerinin  1’nci yıl dönümü dolayısıyla bir şarkı hazırladı. ‘Sesimi Duyan Var mı?’ isimli şarkının klibinin yönetmenliğini Eyüp Boz yaparken sözlerini Arzu Tasçıoğlu, Ayşe İnci Coşkun, Beril Alakoç, Deniz Arcak yazdı. Şarkı için destekçi kişi ve kurumların katkısıyla bir video klip çekilirken Arcak, birlik ve beraberlik duygusunun önemine dikkat çekti. Deniz Arcak, şarkının tüm telif gelirlerini depremzede vatandaşlara yardım edilmek üzere bağışlayacağını açıkladı.

“O büyük acının seneyi devriyesi, yaparken de ağladık”

Deniz Arcak, "Sesimi Duyan Var mı?’ şarkısının oluşma sürecine ilişkin, “Bu ağıtı geçen seneki Kahramanmaraş merkezli depremler üstüne yaktık. Bu sene o büyük acının seneyi devriyesi, unutulmasın, hatırlansın insanlara umut olsun, oradaki depremzede kardeşlerimize bir umut, teselli ve ya sesleri olsun amacıyla bir araya geldik, herkes gönlünü koyarak çalıştı. Eğer bir geliri olacak olursa da yine depremler için bağışlanmak üzere yaptık. Bir farkındalık, hatırlatma, bir umut, ışık olsun maksadıyla yola çıktık. Sesimi Duyan Var Mı diyerek elimizden geldiğince onların sesini duyurmaya çalıştık. Yaparken de ağladık çünkü zihinlerimize kazılı 1999 depremi olsun, geçen seneki deprem olsun hepimizin zihnine kazılı kaldı. Algıladığımızı yansıtmaya çalıştık.” dedi.

 

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