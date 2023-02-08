Ekrem İmamoğlu: Aferin Muhammed
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, Antakya'da bir binanın enkazından Suriye vatandaşı küçük bir erkek çoçuğunu canlı olarak kurtardı.
Haber Merkezi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesinde arama kurtarma ekibinin enkazdan çıkardığı minik 'Muhammed' isimli çocuğun kurtarma anını paylaştı.
İmamoğlu, "Aferin Muhammed. Suriye vatandaşı Muhammed Ahmed’i de arama kurtarma ekibimiz Antakya’da enkaz altıdan sağ bir şekilde kurtardı." ifadesini kullandı.
Aferin Muhammed.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 7, 2023
Suriye vatandaşı Muhammed Ahmed’i de arama kurtarma ekibimiz Antakya’da enkaz altıdan sağ bir şekilde kurtardı. pic.twitter.com/lSxwSqyex0