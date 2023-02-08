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Kılıçdaroğlu: Bürokratik engelleri bu kez kabul etmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yeni bir video paylaştı.

Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu, Adana'da ve Hatay'daki incelemelerinden sonra sosyal medya hesabından yeni bir video mesaj paylaştı.

CHP Lideri depremden etkilenen vatandaşlara seslenerek 'Asla ve asla yanlız değilsiniz, yanınızdayız' dedi.

Kılıçdaroğlu, hükümete seslenerek "Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. COVID-19 sırasında çıkarttığınız bürokratik engelleri bu kez kabul etmeyeceğiz, gerekli yardımları en çok ihtiyaç duyulan yerlere olabildiğince hızlı taşıyacağız. Bu halka ekmek ve battaniye bulmak için tutuklanmanız gerekiyorsa tutuklanın. Bürokratik engel çıkarırlarsa dinlemeyin." diye konuştu.

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