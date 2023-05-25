Kılıçdaroğlu'dan yeni video

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında “Vatanını seven sandığa gelsin” açıklaması ile bir video paylaştı.

Videoda, Kılıçdaroğlu’nun 18 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamadan kesitlere yer verildi.

Video, Kılıçdaroğlu’nun, “Farkında mısınız? Bunlar kalırsa, 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye’ye gelecek” sözleri ile başladı. Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; “Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler, ‘biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine geri göndereceğiz’ diyorlar. Biz göndermeyeceğiz.” sözlerine yer verildi.

Video, Kılıçdaroğlu’nun, “Farkında mısınız? Bunlar kalırsa dolar 30 liraya dayanacak. 1 kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek. Bu kaçaklar, sığınmacılar potansiyel suç makinasına dönüşecek, yağmalar başlayacak.” açıklaması ile sürdürüldü.

Bir yurttaşın, “Suriye’ye değil, Afgan’a değil bana sahip çık bana. Türk milletiyim ben” tepkisi ile devam etti.

Kılıçdaroğlu, videoda, “Farkında mısınız? Bunlar kalırsa şehirler sığınmacıların, mafya çetelerinin, uyuşturucu baronlarının kontrolüne geçecek” dedi. Videoda, İstanbul’da bir AVM’de silahlı örgütler arasındaki çatışmaya ilişkin bir habere yer verildi.

Video, Kılıçdaroğlu’nun “Farkında mısınız? Bunlar kalırsa kadın cinayetleri artarak devam edecek, genç kızlar sokaklarda kendi başlarına gezemeyecekler ve çıkmayacaklar. Biz bu vatanı sokakta bulmadık, milletim ayağa kalksın. Vatanını seven bizimle omuz omuza versin, vatanını seven sandığa gelsin.” sözleri ile sona erdi. (ANKA)