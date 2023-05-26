Kılıçdaroğlu'ndan EYT vaadi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı videoda, EYT hakkında vatandaşlara gönderdiği SMS'nin BTK tarafından engellendiğini söyledi.

Mesajında, "‘EYT’deki çifte standart son bulacak. 8 Eylül 1999’da sigortalı olan, emekliliğe hak kazanıyor ama 1 gün sonrasında sigortalı olan tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT’deki bu adaletsizliği bitireceğim, vatanını seven sandığa gelsin." ifadelerini kullandığını belirten Kılıçdaroğlu, seçmenlerden videosunu paylaşmalarını istedi.

Kılıçdaroğlu, videolu paylaşımına “Erdoğan’ın zulmü ve yasakları varsa, benim de vicdanına güvendiğim halkım var. Beni ister sevin ister sevmeyin, ama bu videomu herkese yayın, gösterin, anlatın. EYT’den hakkını alamayanların ve sebebi ne olursa olsun bu ülkede mağduriyet yaşayan kim varsa hakkını geri vereceğim!” notunu düştü.