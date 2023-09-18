Kıyıya vuran köpek balığını plajdakiler kurtardı
ABD'de kıyıya vuran köpek balığı, plajdakiler tarafından kuyruğundan çekilerek kurtarıldı.
Haber Merkezi
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ABD’nin Florida eyaletine bağlı Escambia County’de kıyıya vuran camgöz köpek balığı, plajda denize girenler tarafından kurtarıldı. Dört kişi kumsalda mahsur kalan köpekbalığını hiçbir önlem almadan okyanusa çekmeye çalıştı. Kuyruğundan çektikleri köpek balığını bir süre sonra yeniden okyanusa bırakmayı başardılar.
Panikle kurtarma operasyonunu izleyen diğer tatilciler de köpek balığının yeniden suyla buluşmasının ardından sevinç çığlıkları attı.