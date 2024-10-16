Sanayi Alarm Veriyor, Nitelikli Eleman Açığı Artıyor!
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Merve Kornik
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Piyasalar, ekonomi, siyaset…Süheyla Yılmaz soruyor, uzmanlar değerlendiriyor.
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Konuklar;
OĞUZHAN BIKMAZ -INFO YATIRIM ANALİSTİ
HÜSEYİN GÖKÇE - NASIL BİR EKONOMİ ANKARA HABER MÜDÜRÜ
SABİHA TOPRAK - NASIL BİR EKONOMİ KOCAELİ TEMSİLCİSİ
RÜŞTÜ BOZKURT - NASIL BİR EKONOMİ GAZETESİ YAZARI