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Silivrikapı surları kısmen çöktü

Fatih Silivrikapı'daki tarihi surlarda kısmi çökme meydana geldi.

Haber Merkezi
AA
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Doğu Roma İmparatorluğu zamanında, 5'inci asırda yapımına başlanan ve şehri saran surların Silivrikapı'daki bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme oldu.

Çevredekilerin bir kişinin enkaz altında kaldığını söylemesi üzerine itfaiye ekiplerince arama başlatıldı.

Enkaz altında kaldığı öne sürülen kişinin yakınları da olay yerine geldi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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