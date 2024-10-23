Siyaset Isınırken Borsa ve Altını Ne Bekliyor?
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Merve Kornik
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Piyasalar, ekonomi, siyaset…Süheyla Yılmaz soruyor, uzmanlar değerlendiriyor.
Gündemin önemli başlıklarının masaya yatırıldığı Süheyla Yılmaz ile Paranın İzinde hafta içi her gün 13.00’te Nasıl Bir Ekonomi TV’de
Konuklar;
BAKİ ATILAL - A1 CAPITAL ARAŞTIRMA GMY
METE BELOVACIKLI - EKONOMİ GAZETESİ YAZARI