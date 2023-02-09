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TTK arama kurtarma ekipleri anne kızı enkazdan sağ çıkardı

Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na (TTK) bağlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta depremden 60 saat sonra bir anne ve kızını sağ salim enkazdan kurtardı.

Haber Merkezi
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TTK'nın arama kurtarma SAR ve CAK ekipleri, Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından bir binanın enkazında çalışmaya başladı. Ekipler anne Sevim Toygun ve 4 yaşındaki kızı Melise'yı enkaz altından sağ olarak kurtardı.

Türkiye'nin depremde arama kurtarma ekipleri arasında en tecrübeli ekiplerinden olan TTK kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine ulaştırılmasında geç kalınması tepki çekmişti.

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