Atatürk Anamorfozu Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde

İlk kez, 2021 yılının Ağustos ayında İzmir’de düzenlenen 26. Marble İzmir - Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nda gün yüzüne çıkan, Temmer Marble tarafından hazırlatılan Atatürk Anamorfozu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünde, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenecek. Eser, 19 Mayıs’ta ziyaretçilerle buluşacak. Çekyalı Heykeltraş Patrik Prosko’nun üzerinde üç ay çalıştığı ‘Anamorfoz Atatürk’ eseri daha önce İstanbul’daki Rahmi M. Koç Müzesi’nde, sonrasında ise İstanbul Havalimanı Dış Hatlar bölümünde sergilenmişti.

Atatürk’ten izler taşıyan 539 parça

Kökeni Yunanca’dan gelen ‘Anamorfoz’, yansıma ve perspektif üzerine kurulu bir sanat anlayışı. Çekyalı Heykeltıraş Patrik Prosko imzalı Atatürk projesi tam 539 parçanın bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Üç boyutlu bir enstalasyon olmasına rağmen doğru açıdan bakıldığında iki boyutlu bir sanat eseri olarak beliren çalışmadaki 539 parça, Atatürk’ün hayatını ve değerlerini simgeliyor. İşte, o parçaların bazıları ve Atatürk için taşıdığı anlam: Şapka (Kılık-kıyafet devrimi), Harfler (Harf Devrimi), T Cetveli (Kendi eseri olan Geometri kitabı), Bakır cezve (Kahveye olan tutkusu), Dünya küresi (Yurtta Sulh Dünyada Sulh anlayışı), Daktilo (Nutuk), Tesbih, Kol düğmesi ve kravat iğnesi (Giyimde modernist yaklaşımı), Köstekli saat (Cephede hayatını kurtaran saati temsil ediyor), Gramafon (Sanata ve müziğe olan ilgisi), Kağnı arabası tekerleği (Milli mücadelede halkın desteği), Kitap (Yaşamı boyunca okuduğu yaklaşık 4 bin kitap), madalya, dürbün, divit kalem ve kalpak.