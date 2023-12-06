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  4. Haluk Bilginer'in yeni dizisi The Turkish Detective'den ilk fragman yayınlandı

Haluk Bilginer'in yeni dizisi The Turkish Detective'den ilk fragman yayınlandı

Başrollerinde Haluk Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai’nin yer aldığı The Turkish Detective dizisinin ilk fragmanı paylaşıldı. Dizi, 15 Aralık tarihinde izleyiciyle buluşacak.

Haber Merkezi
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Dizi sektöründe başta Şahsiyet olmak üzere, Uysallar, Azizler ve Şeref Bey gibi yapımlarla bir süredir ilgi odağı haline gelen Haluk Bilginer, diziseverleri yepyeni bir seri ile karşılıyor.

İngiliz yazar Barbara Nadel’in kitap serisinden uyarlanan ve İstanbul'da geçecek bir polisiye dizisi olan The Turkish Detective'de (Türk Dedektif) Bilginer, Müfettiş Çetin İkmen'i canlandırıyor. Günümüzde geçecek olan yapımın ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

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