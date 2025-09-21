100. yılında Sadri Alışık’ın sanatının ışığında

Bir sanatçı düşünün… “Turist Ömer”in haylaz gülüşüyle sokaklardan bize seslenen, “Ah Güzel İstanbul”da şehrin hüznünü yüreğinde taşıyan, sahnede ve perdede hep insanın yanına duran bir usta… Sadri Alışık, 100. doğum yılında yalnızca sinema tarihimizin değil, tiyatro sahnemizin de en canlı hatıralarından biri olarak yeniden alkışlandı.

Onun adı, sadece filmlerdeki karakterlerle değil; samimiyet, içtenlik ve halkla kurduğu güçlü bağ ile yaşıyor. İşte bu yüzden, Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri artık bir ödül töreninden öte, sanatın sürekliliğini, geçmişle geleceği buluşturan köprüyü temsil ediyor.

Onur ödülleri

Sinema dalında Macit Koper ve Suna Selen, tiyatro dalında ise Meral Çetinkaya, Onur Ödülleri’ne değer görüldü.

Genç kuşaktan isimler de gecenin yıldızlarıydı: sinemada Doğa Karakaş ve Serpil Gül, tiyatroda Fehmi Karaaslan ile Gizem Erdem ve Esra Ruşan Yılın En Başarılı Oyuncuları seçildiler.

Medea’ya özel ödül

Sanatın sürdürülebilirliği için yıllardır tiyatroya destek veren HDI Sigorta’nın özel ödülü bu yıl Dor Productions’un Medea oyununa verildi. Daha önce Küheylan, Amadeus, Timsah Ateşi, Aşk Biter mi? ve Bir Tatlı Kaşığı Çamur oyunlarını destekleyen HDI Sigorta, tiyatroya olan inancını bir kez daha gösterdi.

“Sanatın dönüştürücü gücü”

HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, sanatın toplumsal etkisine vurgu yaptı:

“Sadri Alışık adını yaşatan bu ödül töreni, yalnızca sanatçılarımızı onurlandırmakla kalmıyor, kültürel mirasımızı da güçlendirerek gelecek kuşaklara aktarıyor. Biz, sanatın dönüştürücü gücüne inanıyor ve onun yanında olmaktan gurur duyuyoruz.”

Sadri Alışık Kültür Merkezi Başkanı Kerem Alışık ise babasının ve Çolpan İlhan’ın bıraktığı mirası anımsatarak şöyle dedi:

“Yan yana yürüdüler; nefisleri için değil, nesilleri için çalıştılar. Biz de bu değerleri geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda yanımızda olan HDI Sigorta’ya teşekkür ederiz.”

Öne çıkan ödüller

Sinema dalında: Yardımcı Rolde En Başarılı Erkek Oyuncu: Erol Babaoğlu, Yardımcı Rolde En Başarılı Kadın Oyuncu: Asiye Dinçsoy, Komedi/Kara Komedi Dalında En Başarılı Erkek Oyuncu: Cengiz Bozkurt, Komedi/Kara Komedi Dalında En Başarılı Kadın Oyuncu: Nur Sürer

Tiyatro dalında: Yardımcı Rolde En Başarılı Erkek Oyuncu: Berk Ali Çatal, Yardımcı Rolde En Başarılı Kadın Oyuncu: Dilan Akbulut, Komedi/Kara Komedi/Müzikli Oyun Dalında Yardımcı Rolde En Başarılı Erkek Oyuncu: Tekin Ezgütekin, Komedi/Kara Komedi/Müzikli Oyun Dalında Yardımcı Rolde En Başarılı Kadın Oyuncu: Buse Külekçi

Özel ödüller: Ayhan Işık Özel Ödülü: Barış Arduç, Ekrem Bora Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncu: Mina Demirtaş, Erden Kıral Seçici Kurul Özel Ödülü: Alp Öyken, Türker İnanoğlu Vefa Ödülü: İlhan Aslım ve Zafer Ayden