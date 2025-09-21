İstanbul’un tadına dünya dokunuşu: Taste of festivali Türkiye’ye geliyor

Sozen Group, Taste Festivals Global ile gerçekleştirdiği işbirliği ile dünyanın en prestijli şehir gastronomi festivallerinden biri olan Taste of markasını Türkiye’ye getiriyor. Böylece İstanbul, Paris, Londra ve Dubai gibi şehirlerin ardından küresel gastronomi haritasındaki yerini daha da sağlamlaştıracak.

İmza töreni, Taste Festivals Global’in Londra’daki merkez ofisinde gerçekleşti. Törende VP & Managing Director Cécile Rebbot ile Sozen Group CEO’su Gökmen Sözen bir araya gelerek “Taste of Istanbul” projesini resmen başlattı.

“Bir dönüşüm hareketi…”

Sozen Group CEO’su Gökmen Sözen, iş irliğinin önemini şu sözlerle dile getirdi:

“Türkiye’de gastronomi sektörü her geçen gün daha da gelişiyor; yerel değerlerimiz uluslararası platformlarda daha fazla yer buluyor. Biz de Sozen Group olarak bu dönüşümün öncülerinden biri olmanın sorumluluğu ve vizyonuyla hareket ediyoruz. Taste of Istanbul, yalnızca bir festival değil; Türkiye’nin gastronomi vizyonunu dünyaya taşımaya devam eden, uzun vadeli ve sürdürülebilir etkiler yaratmayı hedefleyen bir dönüşüm hareketidir.”

Sozen Group’un geçmişte Türkiye’ye kazandırdığı markalar arasında Gault&Millau ve Salon du Chocolat bulunuyor. Kendi yarattığı Gastromasa, FSummit, Gastroway, Creative People ve International Local Chefs Competition gibi etkinliklerle de Türk gastronomisini uluslararası platformlara taşıyan grup, şimdi de Taste of Istanbul ile bir dünya markasını daha ülkemize getiriyor.

Kültürel etki alanı

Sozen Group, yalnızca konferans ve fuar gibi uluslararası etkinlikler düzenlemekle kalmıyor; belediyelerle iş birliği içinde şehir festivallerinin gastronomi içeriklerini de yönetiyor. Böylece Anadolu mutfak mirası daha geniş kitlelere ulaştırılıyor.

Ekim 2026’da İstanbul’da gerçekleşecek Taste of Istanbul, Türkiye gastronomisini dünyaya tanıtacak kalıcı bir vizyonun parçası olarak hayata geçecek.