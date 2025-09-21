Tarihi Tersane’de bir lezzet rüzgârı

SWOT Hospitality, MykOrini restoranının Türkiye’deki ikinci şubesini İstanbul Tersane İstanbul’da açmaya hazırlanıyor. Mikonos ve Santorini’nin kültürlerinden esinlenerek oluşturulan konsept, İstanbul’un yeni gastronomi ve kültür odaklı bölgelerinden biri olan Tersane’de yer alacak.

Ege adalarının esintisi

Restoran, Yunan mutfağının geleneksel tatlarını modern yorumlarla menüsüne taşıyacak. Yemeklerin yanı sıra müzik ve dans gösterileri de sunulacak. Sirtaki ve tabak kırma ritüelleri, mekânın eğlence anlayışının parçası olacak. Böylece Ege adalarının ritmi ve atmosferi İstanbul’un tarihi bir mekânında yeniden üretilecek.

Swot Hospitality CEO'su Mouhamad Hadla

Üç isim, ortak vizyon

MykOrini’nin gastronomi anlayışı üç önemli ismin katkısıyla şekilleniyor. Michelin yıldızlı şef Pavlos Kyriakis, açılış öncesinde menüye katkı sağlayarak uluslararası mutfak deneyimlerini aktardı. Executive Brand Chef Dimitris Koumis, Akdeniz mutfağına odaklanan bir menü hazırlıyor; sade, mevsimsel ve teknik açıdan özenli bir yaklaşım benimsiyor. Servis ve misafir deneyimi ise Genel Müdür Theodoros Kaounas’ın sorumluluğunda. Londra ve Dubai’de edindiği deneyimlerini İstanbul’daki bu yeni projeye taşıyan Kaounas, operasyonun bütün detaylarını yönetiyor.

Bir ege hikâyesi

MykOrini’nin menüsü, Ege’nin güneşini ve rüzgârını taşıyan tatlarla başlıyor. Masaya önce küçük tabaklar geliyor: domates sosuna gömülmüş karidesler, beyaz peynirle buluşan saganaki; ardından balın tatlılığıyla dengelenmiş trüflü peynir böreği… Bir lokmada deniz kokusu, bir lokmada adaların bal arılarının izi.

Soğuk mezelerde tütsülenmiş morina havyarının tuzlu dokusu, közlenmiş patlıcan ve Florina biberinin isli tadıyla birleşiyor. Yoğurt, salatalık ve dereotunun ferahlığı, yaz akşamüstlerinin serinliğini sofraya taşıyor. Yanında, Ege’den gelen zeytinlerin ve asmaların gölgesinde büyüyen otların eşlik ettiği Yunan salatası, adaların yalın ama zengin mutfak kültürünü hatırlatıyor.

Ana tabaklarda iki farklı yol açılıyor: biri denize, diğeri karaya. Izgara kaya levreği, narenciye sosunun tazeliğiyle, odun ateşinde pişmiş brokolinin dumanıyla birleşiyor. Diğerinde, dana souvlaki, rezene ve kiraz domatesin hafifliğiyle etin güçlü tadını dengeliyor. Et yemeyenler için ise orzo, sebze kreması ve beyaz peynirle buluşarak tıpkı Ege’nin sakin koyları gibi dingin bir seçenek sunuyor.

Tatlılarda ise kat kat açılmış milföy, irmikli vanilya kreması ve kumkuat marmeladıyla baharın kokusunu hatırlatıyor. Loukoumades, tarçın ve balla çocukluğun sokaklarını yeniden canlandırıyor. Ceviz ve petek balla sunulan yoğurt dondurması ise sade ama derin bir final yapıyor.

CEO’dan açıklama

SWOT Hospitality CEO’su Mouhamad Hadla, İstanbul’daki bu yeni açılışı, şirketin gastronomi alanındaki yatırımlarında önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Hadla, Mikonos ve Santorini’nin kültürel mirasını İstanbul’a taşımak istediklerini, MykOrini’nin ise bunu fine dining konsepti içinde gerçekleştireceğini söylüyor.