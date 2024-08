34. Akbank Caz Festivali'nde sahne alacak 14 yeni isim daha açıklandı

34. kez heyecan verici isimlerle dolu bir programla müzikseverleri 28 Eylül – 13 Ekim tarihlerinde ağırlamaya hazırlanan festival; bu yıl da caz dünyasının 30’dan fazla özgün ismini, özel performanslarıyla müzikseverlerle buluşturacak.

Sanatın her disiplinini sanatseverlere sunan Akbank Sanat’ın, organizasyonunu ve içerik programlamasını Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirdiği festival programından açıklanan 14 yeni isim şöyle:

14 yeni isim

Çağdaş caz piyanosunun en lirik ve içten seslerinden biri olan Brad Mehldau, günümüzün heyecan yaratan virtüözlerinden biri olan Meksikalı davulcu Antonio Sánchez ve dörtlüsü Antonio Sánchez Quartet featuring Seamus Blake, Aydın Esen, Orlando le Fleming, Kanadalı caz trompetçisi, besteci, eğitmen ve orkestra lideri Daniel Hersog, Portico Quartet’in kurucusu, basçı Milo Fitzpatrick ile Mammal Hands grubuyla tanınan saksafoncu Jordan Smart’ın güç birliğinden oluşan Vega Trails, Tamer Temel, Ercüment Orkut ve Cem Aksel’in kolektif üretimi önceliklendirerek yola çıktığı trio TÖZ ile çağdaş müziğin üretken topluluğu Hezarfen Ensemble’ı bir araya getiren TÖZ & Hezarfen Ensemble "Töz II”, Amerikalı çok yönlü müzik insanı Kahil El’Zabar’ın 1974’te kurduğu ve kuruluşunun 50. yılına denk gelen 2024’ü, Open Me, A Higher Consciousness of Sound and Spirit albümüyle taçlandıran Kahil El’Zabar’s Ethnic Heritage Ensemble, repertuarıyla zamansal ve tarz olarak geniş bir yelpazeye yayılan “Şarkı Projesi” ile Ayşe Tütüncü, Tophane ve şehirlerin atıklarından ilham alarak gürültü ve sessizlik arasında özgün bir performans sergileyen Tophane Noise Band’e bu konserinde eşlik edecek iki etkileyici davulcu Berke Can Özcan ve Rana Uludağ, 2010’larda The Invisible grubuyla spot ışıklarını üzerine çeken Dave Okumu’nun müzikal soy ağacından farklı nesilleri anlatan son projesiyle Dave Okumu & 7 Generations, caz, funk, post-bop, füzyon ve hip hop unsurlarını harmanlayarak benzersiz bir melez sound geliştiren trompetçi Takuya Kuroda, soul, funk ve R&B tınılarıyla dinleyiciyi ayağa kaldıran Adi Oasis, prodüktör NK-OK ve multi-enstrümanist Mr DM’in ortaklığıyla caz, hip-hop, Afrobeat, soul ve electronica’yı harmanlayarak dinleyicisini dansa davet eden Blue Lab Beats ve etkileyici duo performanslarıyla vokalist Aydın Kahya ile orkestra şefi, piyanist, besteci Rustam Rahmedov’un “The Best Movie Songs of All Time” projesi yer alıyor.

Akbank Caz Festivali’nin biletleri Biletix üzerinden satın alınabiliyor. Festival biletlerinde Akbank kartlarına yüzde 10 indirim uygulanıyor.