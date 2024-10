Adana’da sosyal gastronomi odaklı tarım zirvesi

Adana Valiliği himayesinde Adana Büyükşehir Belediyesi, dört merkez ilçe belediyesi ve oda başkanlarının katkılarıyla düzenlenen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Social Gastronomy Movement işbirliği ve Şef Ebru Baybara Demir’in katkılarıyla 17 Ekim tarihinde gerçekleşecek zirvenin teması “Toprağın Lezzeti.” Düzenlenecek olan Tarım Zirvesi dünyanın farklı ülkelerinden sosyal gastronomi alanında uzman şef, çiftçi, girişimci ve geliştiriciyi Adana’da yerel çiftçiler ve uzmanlar ile bir araya getirecek.

Dünyada gastronomiyi bir dönüşüm aracı olarak kullanan, gıdanın geleceği için insanların toprakla buluşmasını, bu yolla toplumların değişmesini sağlayan gıda profesyonellerini çatısı altında birleştiren Social Gastronomy Movement (Sosyal Gastronomi Hareketi), 5 kıtada 70’ten fazla ülkede, 400’ün üzerinde kâr amacı gütmeyen kuruluş, şef, aktivist ve girişimciyi temsil ediyor. İsviçre, Hollanda, Meksika ve Filipinler’den Adana’ya gelecek olan Social Gastronomy Movement üyeleri Tarım Zirvesi kapsamında düzenlenecek panellerde gıdanın geleceğine yön veren topraktan hayvancılığa, sulamadan karbon salınımına yerel üreticinin gücünden yaşlanan çiftçi nüfusuna kadar birçok konu başlığı altında ele alacak.

Önemli isimler önemli konular

Social Gastronomy Movement’ı temsilen kurucuları arasında yer alan Nicola Gryczka’nın katılacağı Tarım Zirvesi’nde gastronomi sektöründe 40 yılı aşan deneyimiyle bir şef, profesyonel bir işletmeci, girişimci ve öğretim görevlisi kimliğiyle birçok sivil toplum kuruluşunu hayata geçiren Food Networks kurucusu Patrick Honauer ekonominin temel taşlarından tarımın evrimini ve tarımda sıfır atık konularını ele alacak. Hollanda Utrecht University Honors College’da Yenileyici Şehirler Programını yürüten Dr. Thieu Besselink, su verimliliği çerçevesinde dayanıklılığı ve yılda iki mahsul ekiminin zorluklarını ve fırsatlarını gündeme taşıyacak. Kendisini rejeneratif çiftçi olarak tanımlayan ve kendi kendine yeten bir çiftlik sistemi kurmayı amaçlayan bir tarım işletmesi olan Gut Rheinau’nun eş yöneticisi David Jacobsen tarımsal planlama ve hayvancılık konusunda küresel örnekler sunacak.

Filipinler Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği Elçisi, AGREA Agricultural System International, Inc.'in kurucu çiftçisi Cherrie Atilano, tarımda mirasın korunması ve kadın çiftçilerin önemini 12 yaşından bu yana Sürdürülebilir Gıda Sistemleri konusunda yaptığı çalışmalardan da yola çıkarak aktaracak. Meksika’da topraktaki karbon düzeninin korunması ve faydasının artırılması konusunda modeller geliştiren Húmica'nın kurucusu ve CEO'su Ramon Bacre, karbon ayak izi konusunu ele alacak. Gıda ve tarım konusunda dünyanın ilk inovasyon platformu Through for Food’un kurucusu ve “The Change-makers Guide to Feeding the Planet” kitabının yazarı Christine Gould, yaşlanan çiftçi nüfusuna rağmen geleceğin mesleği çiftçiliği dünyanın farklı ülkelerinde bir araya geldiği 30 bin gençten aldığı ilhamla anlatacak.

30 ülkede eşzamanlı

Social Gastronomy Movement’ın 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında herkesin gıdaya eşit erişimine dikkat çekmek için 30’a yakın ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği “Universal Plate” etkinliği Festival kapsamında 18 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Adana’ya dünyanın farklı noktalarından gelen gastronomi profesyonelleri yanlarında getirdikleri yerel ürünleri de ekleyerek Fesival’in bir parçası olarak belirlenecek bölgede hep birlikte yemek pişirerek dağıtımını gerçekleştirecek.

Dünya genelinde 6 hafta süren bu etkinlik kapsamında geçtiğimiz yıl 72 saatte 900 bin porsiyon yemek dağıtıldı.