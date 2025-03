Alan Parsons, İstanbul'da "The Show Must Go On" diyecek

İngiliz müzisyen Alan Parsons, 50 yıllık müzik kariyerini kutladığı "The Show Must Go On" (Gösteri Sürmeli) turnesi kapsamında 11 Haziran'da İstanbul'da konser verecek. Alan Parsons Live Project grubuyla sahne alacak olan Parsons, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

50 yıllık kariyer

Alan Parsons, müzik dünyasında özellikle The Alan Parsons Project grubuyla tanınıyor. 1974 yılında Eric Woolfson ile birlikte kurduğu grup, 1976-1987 yılları arasında 10 albüm yayınladı. Bu albümler, progresif rock ve pop müziği harmanlayan özgün bir tarzla dikkat çekti. "Eye in the Sky" ve "Old and Wise" gibi şarkılar, grubun en bilinen eserleri arasında yer alıyor.

Parsons, müzik kariyeri boyunca 13 kez Grammy Ödülü'ne aday gösterildi. Müzik prodüktörü ve ses mühendisi olarak da tanınan Parsons, Pink Floyd'un "The Dark Side of the Moon" albümünde de çalıştı.

Epifoni ve StagePass işbirliğiyle düzenlenen İstanbul konseri, Parsons'ın "The Show Must Go On" dünya turnesi kapsamında gerçekleşecek. Parsons, konserde hem The Alan Parsons Project döneminden hem de solo kariyerinden eserler seslendirecek. Konserin biletleri, Biletinial üzerinden satışta.