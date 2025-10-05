“Altın Mozole” gecesinde Bodrum’un değerleri ödüllendirildi

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV), kentin kültürel mirasını, sanatını, zanaatını ve yenilikçi girişimlerini görünür kılmak amacıyla bu yıl ilk kez Bodrum Altın Mozole Ödüllerini düzenledi. Törende, Bodrum’un farklı alanlardaki üretimlerine katkı sunan kişi ve kurumlar ödüllerini aldı. Sunuculuğunu Mesut Yar’ın üstlendiği gecede, değerlendirmeler Türkiye’nin çeşitli disiplinlerinde tanınan isimlerinden oluşan jüri tarafından yapıldı.

“Mozole, ilham kaynağımız”

Açılış konuşmasını yapan BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ödülün simgesel anlamına değinerek şunları söyledi:

“Bodrum’un yaşamına, kültürel ve ekonomik hayatına değer katmış isimleri mozoleyi yansıtan bir ödülle onurlandırmak istedik. Dünyanın yedi harikasından biri olan Halikarnas Mozolesi bu topraklarda yükselmişti. Umudumuz, bir gün bu törenin mozolenin önünde yapılabilmesi ve ait olduğu yere dönmesi. Bodrum Altın Mozole Ödülleri’nin, kente sahip çıkan herkesin emeğini görünür kılacağına inanıyorum.” Mandalinci, sürdürülebilirliğin ve yerel değerlere sahip çıkmanın Bodrum’un geleceğinde belirleyici olacağını da vurguladı.

Farklı alanlarda

Altı ana kategoride verilen ödüller; kültür-sanat, gastronomi, konaklama, doğa ve sürdürülebilirlik, denizcilik, eğlence ve sosyal etki başlıklarında sahiplerini buldu.

Jüriler, her kategoride kendi alanının uzman isimlerinden oluşturuldu.

Bazı ödül sahipleri şöyle:

-Kültür & Sanat: Bodrum Belediyesi (Bodrum’un Kültür ve Tarih Yolculuğu), İnspera Bodrum Sanat Merkezi

-Konaklama: Ruins Luxury Resort, Mandarin Oriental Bodrum, Churchill

-Gastronomi: Orfoz Restoran, Roka, Maça Kızı

-Denizcilik: Merhaba 1961, Ağanlar Shipyard Marina, Ege Yat

-Doğa & Sürdürülebilirlik: Yaveş Gari – Slow Hareketi

-Eğlence: Marina Yacht Club Bodrum, Sips Barcelona, Katip Kokteyl Bar

-Sosyal Etki: Bodrum Yadigarı, Bodrum Yaşam Vakfı, Bodrum Yeşili

Onur Ödülleri

Bodrum’un geçmişine ve kimliğine uzun yıllardır katkı sunan isimler de Onur Ödülüne layık görüldü.

Bu ödülü alanlar arasında Süleyman Demir (Halikarnas Gece Kulübü), Orhan Dumanlı (Kısmet Lokantası), Hatice Cem (Futa), Ali Rıza Akdolu (Ara Collection), Ali Subaşıoğlu (Körfez Restoran), Sünger Avcısı İbrahim Totoz, Hilmi Güney (Güney Sandalet), Ünsal Tülbentçi (Cactus Grup), Yücel Köyağasıoğlu ve Erman Aras (STS Bodrum) ile Hülya Kocadon (Bodrum Sağlık Vakfı) yer aldı.