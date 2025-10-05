Camın ateşi, seramiğin sırrı: Füreya Paşabahçe’de

Paşabahçe Mağazaları, sanatı yaşamla buluşturan koleksiyonlarına bir yenisini ekledi. Cumhuriyet’in ilk kadın seramik sanatçısı Füreya Koral’ın “sanatı hayatın içine katma” anlayışından esinlenilen “Füreya Koleksiyonu”, camın ateşiyle seramiğin sırrını aynı potada eritiyor.

Estetik ve kültürel değerleri bir arada sunan 22 parçalık koleksiyon; kuş motifli vazolar, dekoratif tabaklar, fincanlar, kalemlikler, bardak altlıkları ve nazarlıklardan oluşuyor. Her biri, Paşabahçe’nin “modern, kültürel ve zamansız” kimliğini yansıtan hem sanat eseri hem gündelik yaşam objesi niteliğinde.

Ateşle sır arasında

Koleksiyonun tasarımında, Füreya Koral’ın özgün üslubunu ve doğadan ilham alan temalarını yaşatan detaylar öne çıkıyor. Koral’ın eserlerinde sıkça yer alan kuş figürleri, çocukluk anılarının dinginliğini ve özgürlük arayışını bu kez Paşabahçe’nin zarif formlarında buluşturuyor.

Cam ve seramiğin özel tekniklerle bir araya geldiği tasarımlar, “Ateş ve Sır” mottosuyla oluşturuldu. Seçili parçaların limitli sayıda üretilmesi, koleksiyonu hem özel hem de koleksiyon değeri taşıyan bir hale getiriyor.

Sanata ve gençlere destek

Paşabahçe Mağazaları, bu anlamlı koleksiyonu sosyal bir duyarlılıkla taçlandırıyor. Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile yapılan iş birliği kapsamında, Füreya Koleksiyonu’ndan doğan tüm telif gelirleri TEV’in üstün başarı sanat bursuna aktarılacak.

Şişecam Perakende Direktörü Esra Tokel, projenin ilham kaynağını şöyle anlatıyor:

“Füreya Koral, sanatın yalnızca sergi salonlarında değil, gündelik yaşamın içinde de var olması gerektiğini savunan bir öncüydü. Biz de onun bu yaklaşımını, modern tasarım anlayışımızla yeniden yorumladık. Bu projenin en kıymetli yanı ise, Füreya’nın mirasının genç sanatçılara burs olarak dönüşmesi.”

“Füreya Koleksiyonu”, tüm Paşabahçe Mağazaları’nda ve yenilenen pasabahcemagazalari.com adresinde sanatseverlerle buluşuyor.