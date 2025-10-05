Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali’ne 1 milyon ziyaretçi

Bursa’nın geçmişten bugüne uzanan mutfak mirası, üç gün boyunca Merinos Park’ta kurulan dev sofralarda yeniden hayat buldu. Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali, kente yalnızca lezzet değil; kültür, sanat ve paylaşım dolu bir atmosfer getirdi.

Festival, “Rota Yeniden Oluşturuluyor” temasıyla; geçmişin reçetelerini bugünün vizyonuyla buluşturdu, gelenekten geleceğe uzanan bir yol çizdi. Açılışından konserlerine, gastro sahnelerden panellere kadar yüzü aşkın etkinlikle dolu üç günde 1 milyon kişi, Bursa’nın eşsiz tatlarının, hikâyelerinin ve üretici emeğinin tanığı oldu.

Dostluk çorbası

Festivalin açılışı, Aşçılar Derneği’nin hazırladığı “Dostluk Çorbası” ile yapıldı. Farklı şehirlerden ve ülkelerden getirilen malzemelerin bir kazan içinde birleştiği bu sembolik başlangıç, festivalin ruhunu özetliyordu: “Birlikte üretmek, paylaşmak ve çoğalmak.”

Festivalin ilk oturumu olan “Bursa’nın Gastronomi Vizyonu” panelinde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin hedefini şöyle tanımladı:

“Bursa, sadece tarihiyle değil; gastronomisiyle de Türkiye’nin kalbi. Amacımız, geleneksel lezzetlerimizi modern sunumlarla harmanlayarak Bursa’yı Lyon, Barselona, Tokyo gibi gastronomi şehirleri arasında görmek.”

Kadının emeği, mutfağın gücü

Festivalin en etkileyici başlıklarından biri “Kadının Gücü: Mutfağın Değişen Dengeleri” paneliydi.

Mutfak Dostları Derneği ve Gastro-Der iş birliğiyle gerçekleşen panellerde, kadın şeflerin hikâyeleri, kooperatiflerin üretim gücü ve sosyal gastronominin dönüştürücü rolü ele alındı.

11’i gastronomi alanında olmak üzere 40 sivil toplum kuruluşu festivalde yer aldı; çoğunluğunu kadın kooperatifleri oluşturdu. Onların el emeğiyle yeniden hayat bulan reçeteler, Bursa’nın geleceğini bugünden mayaladı.

Kardeş sofralar Bursa’da

Bu yıl festivalin uluslararası yüzü daha da güçlüydü.

Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Belarus, Tataristan, Çin, Endonezya ve Moldova’dan gelen şefler, “Kardeş Sofralar Bursa’da Buluşuyor” etkinliğiyle kültürlerarası bir gastronomi diplomasisi kurdu. Her biri kendi ülkesinin lezzetlerini Bursa’nın yerel ürünleriyle harmanlayarak “evrensel bir sofra” kurdu.

Kayıp tariflerin izinde

Festivalin en anlamlı projelerinden biri “Mutfak Mirasına Sahip Çık!” oldu. İzmir, Antalya, Hatay ve Bursa’dan akademisyenler ve gastronomi öğrencileri köy köy dolaşarak kayıp reçeteleri kayıt altına aldı. Bu araştırmalar, Bursa’nın Girit göçmen mutfağından Tirilye’nin tarihsel mutfak kültürüne kadar geniş bir alanı kapsadı.

Kreatif Direktörlüğünü Zeynep Kakınç, Proje Koordinatörlüğünü Yalçın İnam’ın üstlendiği çalışma, unutulan yemeklerin yeniden hatırlanmasını sağladı.

Gastronominin her hâli

Festival bu yıl yalnızca damaklara değil, duyulara da hitap etti. Yemek temalı film gösterimleri, yönetmen-yapımcı sohbetleri, konserler ve sanat performanslarıyla Merinos Park bir açık hava müzesine dönüştü. Cantık, tahinli pide, cevizli lokum ve Gedelek turşusu atölyeleri, kadın kooperatiflerinin enerjisiyle birleşerek kentin belleğini yeniden canlandırdı.