Cumhuriyet’le birlikte atılan imza, bir asır sonra kitaba dönüştü

Anadolu Sigorta, kuruluşunun 100. yılında yalnızca bir kurum tarihini değil, Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve kültürel dönüşümünü de belgeleyen “Yüzyıllık İmza” adlı kitabın lansmanını gerçekleştirdi. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan dönemde sigortacılığın gelişimini; savaşların, afetlerin, kalkınma hamlelerinin ve toplumsal sorumlulukların izinde anlatan eser, Anadolu Sigorta’nın hikâyesi üzerinden bir ülkenin modernleşme serüvenine ışık tutuyor.

Bir bellek çalışması

İki yılı aşkın bir akademik çalışmanın ürünü olan kitap, Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan, Prof. Dr. Murat Birdal ve Doç. Dr. Barış Kablamacı’nın imzalarını taşıyor. Dünyada sigortacılığın doğuşundan Osmanlı’daki ilk uygulamalara, oradan da Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına uzanan bir yolculuk anlatılıyor. Eser, yalnızca tarihsel verilerle değil; dönemin ruhunu, toplumsal dayanışmanın temellerini ve Anadolu Sigorta’nın bu dönüşümdeki öncü rolünü belgeleyen bir kültür mirası niteliğinde.

Kitapta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğiyle ve Celal Bayar’ın vizyonuyla 1925’te Türkiye İş Bankası’nın ana sermayedarlığında kurulan Anadolu Sigorta’nın, büyük afetlerde üstlendiği rollerden toplumsal sorumluluk projelerine kadar birçok başlık ele alınıyor. “Ormanın Gözleri”, “Anadolu Sigorta Kütüphaneleri”, “Kurtaran Araç” ve “Bir Usta Bin Usta” gibi projeler aracılığıyla kurumun yalnızca ekonomik değil, kültürel hafızaya da katkısı görünür hale geliyor.

“Dönüşüm hikâyesi”

Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, lansman toplantısında yaptığı konuşmada, “‘Yüzyıllık İmza’, Anadolu Sigorta’nın sadece kronolojik tarihini anlatan bir eser değil. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluşuyla başlayan dönüşüm hikâyesinin kaydıdır. 1925’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan bu Cumhuriyet kurumunun, yangınlardan depremlere, doğal afetlerden kalkınma süreçlerine uzanan yolculuğu, ülkemizin modernleşme tarihinin de bir yansımasıdır. Geçmişi anlatırken geleceğe ışık tutacak bir esere imza attık” dedi.

“Gelenekten geleceğe”

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan ise, şirketin ikinci yüzyıla girerken vizyonunu yenilediğini belirterek, “Yüzyıllık İmza kitabı, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla başlayan bir kurumsal hafızanın geleceğe taşınmasıdır. Bu köklü tarih, bize sorumluluk yüklüyor. Sigortacılığın okulu olma misyonumuzla, gelenekten geleceğe uzanan köprüyü tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte kurduk” sözleriyle duygularını dile getirdi.

“Yüzyıllık İmza”, bir sigorta şirketinin tarihini anlatmaktan öte, Cumhuriyet’in ekonomik omurgasını oluşturan kurumların, insan hikâyeleriyle birlikte nasıl bir ülke kurduklarını da anlatıyor. Bir anlamda bu kitap, Anadolu Sigorta’nın değil, Cumhuriyet’in sigortasının hikâyesi.