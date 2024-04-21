Anadolu’nun çeşitli yörelerinden özel lezzetler sunuluyor

Kökleri Aztek ve Mayalara kadar uzanan binlerce yıllık Meksika mutfağının ülkemizdeki temsilcilerinden Ranchero Restaurant Ailesi, şimdi de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kadim kültüründen günümüze gelen yöresel lezzetleri, Perran Ocakbaşı’nda misafirleriyle buluşturuyor. Bölgenin yetiştirdiği ustalardan mesleğe 15 yaşında başlayan Mehmet Keskin’in mutfak şefliğini yaptığı Perran Ocakbaşı, mönüsünde ağırlıklı olarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya özgü malzemelerle hazırlanan et yemeklerine yer veriyor. Mehmet Keskin, kullanılan malzemeleri mümkün olduğunca kebapların ait olduğu yörelerden özel olarak getirtmeye gayret ettiklerini belirtiyor.

Abartısız, şık dekorasyon

Perran Ocakbaşı’nın şık ama abartıdan uzak bir dekorasyonu var. Sandalyelerden masalara, servis takımlarından duvarlarda kullanılan objelere kadar her şey özenle seçilmiş, aydınlatma çok iyi sağlanmış. Perran Ocakbaşı’nda yöresel ismiyle Lıklıkı Köfte olarak bilinen kokoreçli içli köfte Perran İçlisi, mangalda pişen bonfile etlerin tereyağı ve özel soslarla servis edildiği Kurabiye Kebap, ismini Urfa’nın Miftahizade lakâbıyla tanınan yerli bir ailesinden alan Miftahi Tas Kebabı, yine mangalda pişen kıyma kebabına bonfile et sarılarak hazırlanan Dolama Kebap özel lezzetler arasında.

Şef Mehmet Keskin

Mezelerde de iddialı olan Perran Ocakbaşı’nda pancar, nohut, kurutulmuş domates, gün kurusu kayısı ve fille bademle hazırlanan Perrane ile, içerisinde semizotu, yeşil elma, süzme yoğurt, sarımsak ve tarhana kıtırı bulunan Mastave, denenmesi gereken lezzetlerden birkaçı. Ayrıca ocakbaşı konseptinin vazgeçilmezleri arasında yer alan Adana Kebap, Şaşlık, Lahmacun gibi klasikler de Mehmet Şef’in yorumuyla, Perran Ocakbaşı misafirlerine farklı deneyimler yaşatmak hedefleniyor.

Menü tatlı konusunda zengin ve Mehmet Şef iddialı. Şişte künefe, Urfa usulü peynirli katmer, sade yağda kızartılmış tel kadayıflı baklava hamuru arasında köy kaymağı ve fıstık bu menünün tatları arasında yer alıyor.