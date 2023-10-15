Anadolu’nun kültürel zenginliğinin temsilcisi altı kadına ödül

Baksı Müzesi’ne iki defa gittim ve her defasında çok etkilenerek döndüm. Bu seyahatlerimden birinde sevgili dostum Hüsamettin Koçan’la müzeyi gezerken "bu projeye ben adımımı atar atmaz makul insanlar şunu dediler: Yahu bu dağın tepesinde, Tanrı'nın unuttuğu bir noktada - bizim köy öyle yol üstü de değil, en son köy, yani yollar orada bitiyor - buraya kimse gelmez, buna ne gerek var dediler, bir sürü şey söylediler. Bu makul insanlar haklıydılar. Zaten makul insanlar hep merkeze gitmeye çalışıyorlar. Bu projeyi tenkit etmeyenler sanatçılar, çocuklar, daha çok kadınlar ve bir de gurbetçiler oldu, onlar çok heyecanlandılar bunun karşısında” demişti hiç unutmuyorum.

Haklıydı. Yine onun söyleyişiyle herkes biraz o doğduğu yerlere, oradaki yok olan kültürlere, oradaki yok olan öykülere sahip çıkarsa, orayla bu çağ arasında bağlantı kurarsa doğrusunu isterseniz bu toplum ve bu dünya için çok değerli şeyler yapmış olurdu.

Yıllar yıllar izledi, 2020 yılında Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından Anadolu Ödülleri hayata geçirildi. Doğan Holding ana sponsorluğunda dördüncü kez gerçekleştirilen Anadolu Ödülleri’nin bu yılki ana teması “Söz Kadında”ydı. Ödüller, üretim sürecinde Anadolu’nun kültürel zenginliğini kucaklayan, ondan ilham alan, yenileyen ve dönüştüren kişilere verildi.

Anadolu Ödülleri 2023’ün bu yılki kazananları kategorilerine göre; edebiyatta Latife Tekin, görsel sanatlarda İpek Duben, mimarlıkta Sevince Bayrak, sinemada Yeşim Ustaoğlu ve müzik kategorisinde ise Selda Bağcan oldu. Doğan Değer Ödülü ise yurt dışında büyük başarılar yakalamasına rağmen Türkiye’ye dönüp ülkesine değer katmayı tercih eden Seramik sanatçısı Candeğer Furtun’a takdim edildi.

Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ödül töreninde yaptığı konuşmada “Baksı Kültür Sanat Vakfı yönetiminin çok büyük bir kısmını kadınlar oluşturuyor. Tüm komisyonlarımızda kadınlar görev alıyor ve kadın üzerinden bir gelecek arayışındayız. İnanıyoruz ki kadın sanatta, edebiyatta, bilimde, politikada, ekonomide ve yaratıcılığın her alanında katkısını arzulanan boyuta getirebilir, daha barışçıl, daha mutlu ve daha sevinçli bir insan hayatı inşa edebiliriz” dedi.

Hatice Kurukahveci, Latife Tekin, Ayşe Kulin (soldan)

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı ise görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Mücadeleci, çalışkan, dirayetli, fedakâr, vefalı, yurtsever ve tüm bu değerleri kuşaktan kuşağa aktarandır Anadolu kadını. Anadolu’da kültürün ve sanatın sürekliliğinde de kadınların çok büyük katkıları vardır. Tarih boyunca zorlu yaşam koşullarına, savaşlara, göçlere rağmen, kadınlar hep kültürel mirası korumuş ve geleceğe kararlılıkla aktarmıştır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını da kutladığımız şu günlerde, Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınları toplumsal, ekonomik ve siyasi anlamda güçlendirme vizyonunu tutkuyla sahiplenmeliyiz. Her anlamda kalkınmış bir ülke olabilmek için kadınların her alanda yükselmesini içeren bu vizyon ülkemizi hiç şüphesiz hep daha ileriye taşıyacaktır.”