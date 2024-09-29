Anlatılmamış hikâyelerle bir yüzleşme

İstanbul'daki Uruguay Başkonsolosluğu, Uruguay Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Uruguay Dışişleri Bakanlığı’nın işbirliğiyle gerçekleştirilen Uruguaylı fotoğrafçı Oscar Bonilla'nın “Memories” fotoğraf sergisi Schneidertempel Kültür Merkezi'nde sürüyor.

1947’de Montevideo’da doğan Oscar Bonilla'nın sergisi, 1973-1985 yılları arasında Uruguay’da süren sivil-askerî diktatörlük dönemini, siyasi sürgünlüğü yansıtıyor. Birbirlerine ulaşmak için bir araç olarak kurulan yüzlerce mektup var. Anne, baba, şehir - hepsi tanık olarak zamanın geçişi ile mavi süslemeli ve beyaz arka planlı zarflardan çıkıyor ve sevgiyi taşıyarak kolektif bir bugünün parçalarına dönüşüyor. Sergi, zarfların ve harflerin karşılaşmaları şekillendirdiği, ruh hallerini öngördüğü ve belirsiz zamanlara ve hızlara sahip mevcut bir alanda tasarlanan her türlü haberi çağırdığı derin bir bağlılığı ifade ediyor.

Anlar hazinedir

Bonilla sergisi için “anları hazine olarak değerlendirdiğimiz en önemli yollardan biri aile albümüdür. Zamanın akışı boyunca özenle toplanmış, farklı zamanlardan ve kökenlerden gelen albümlerle çalışmak, sayfalarını araştırırken gizemle dolu anlatılmamış hikâyelerle yüzleşmemi sağladı” diyor.

Oscar Bonilla, 12 yıl yaşadığı İsveç'in Lund kentindeki Sanat Enstitüsü'nde fotoğrafçılık ve video konularında eğitim gördü. 1986'da Uruguay'a dönerek uluslararası çeşitli basın ve fotoğraf ajanslarında çalıştı. Ayrıca Uruguay'daki farklı kurumlarda fotoğrafçılık eğitmenliği ve birçok ülkede düzenlenen yarışma ve sergilerde jüri üyeliği yaptı. 2009 yılında kazandığı “Morosoli de Plata” ödülü, fotoğrafçılık alanında tanınmasını sağladı. Halen CLAEH Üniversitesi'nde Fotoğrafçılık Akademik Kursu'nun yönetmeni.

Sergi, 27 Ekim tarihine kadar gezilebiliyor.