Antakya kahvaltısı Şubat sonuna kadar Beykoz’da Yalı 77’de

UNESCO tarafından gastronomi şehirler ağına dahil edilen Antakya’nın kahvaltısı, İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarası eşliğinde Şubat sonuna kadar Yalı 77’de servis edilecek.

Menü, restoranın işletmecisi Ebru Koralı ve Executive Şef Saim Eser’in çalışmaları sonrası çoğunluğu Antakyalı kadın üreticilerden sağlandı ve UNESCO Hatay Gastronomi Evi işbirliğiyle oluşturuldu.

Kahvaltıda yer alanlar arasında Samandağ Biber Reçeli, Anasonlu Külçe, Çıtır Kabak Tatlısı, Muhammara ve Sıkma Antakya Peyniri de bulunuyordu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş Antakya’nın eşsiz lezzetlerini İstanbul‘a taşıyan Ebru Koralı’ya teşekkür etti ve tüm misafirleri Hatay’a davet etti.

İstanbul Beykoz’da 15 aydır hizmet veren Yalı 77’de, günün her saatinde farklı bir deneyim sunmak hedefleniyor. Yapının Boğaz’a uzanan bahçesi ve kumsalı da bulunuyor.