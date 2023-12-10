Antalya Culinary Forum’da iki gün boyunca yeme içme sektörü konuşuldu

Antalya’ya son gidişimin nedeni, sevgili Murat Aslan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen Culinary Forum oldu. BigChefs Mutfak Koordinatörü Murat, mutfağı teorik ve pratik yönleriyle iyi tanıyan bir uzman. Dolayısıyla yatırımcısından aşçısına, garsonundan temizlikçisine kadar konuyla ilgili herkese bilgi verecek ve yardımcı olacak bir konumda. Ayrıca, sektörde olmayıp da yemekle ilgilenen kişilere yaşadıklarını, gördüklerini şiirsel bir dille ve yer yer içine mizah da katarak zevkle okunacak eserlere imza atıyor. Yazdıklarıyla da pek çok insana ve hayata dokunmayı başarıyor. “Bir Aşçının Dünlüğü”, “Şef mi Olacaksın Sen?” kitaplarının yanında “Kelimelemeler” adlı görme engelliler için bir şiir kitabı da bulunuyor.

Culinary Forum, gastronomi alanında eğitim ve yenilikçi fikirleri teşvik etmek amacıyla 2021'den beri düzenleniyor. Etkinlik bu yıl, "Connection" temasıyla Antalya'daki Nirvana Cosmopolitan Hotel'de yapıldı. Aralarında HORECA sektörü liderlerinin, akademisyenlerin, şeflerin ve gastronomi öğrencilerinin ve konu uzmanlarının yer aldığı altı binden fazla katılımcıyı misafir eden Culinary Forum, yeni kuşak gastronomi uzmanları ile deneyimli profesyoneller arasında diyalog ve ortaklık köprüleri kurarak, sektördeki bağlantıların güçlenmesine öncülük etti.

Gastronomi sektöründeki yapısal dönüşümler, Culinary Forum 2023'te akademik temeller üzerinden kapsamlı bir şekilde ele alındı. Etkinlik, sektörün çeşitli alanlarından öğrenciler, şefler, akademisyenler, iş insanları ve araştırmacıları bir araya getirerek gastronominin geleceğini çok yönlü tartıştıkları bir buluşma noktası oldu. Bu disiplinlerarası buluşmada gerçekleşen panellerde sektör her yönüyle ele alındı.

Murat Aslan

Murat Aslan, etkinliğin sonunda yaptığı değerlendirmede, "Connection" temasının altını çizerek, sektördeki bağlantıların ve iş birliklerinin kritik önemini vurguladı:

"Etkinlik beklentileri aşan bir başarıya ulaştı. Bu, Culinary Forum'un gelecek yıllarda da devam etmesi gerektiğinin ve öneminin en büyük kanıtı. Katılımcılar arasındaki etkileşimin ve oluşturulan yeni bağlantıların, iş birliklerinin, gastronomi dünyasında pozitif etkiler yaratacağına olan inancım tam."

49 üniversite, 19 panel

Culinary Forum kapsamında gastronomi ve HORECA sektörünün en can alıcı konu başlıkları, "Connection" teması altında, Murat Aslan'ın açılış konuşmasıyla başlayan bir programda iki gün boyunca masaya yatırıldı. Türkiye'nin dört bir yanından 49 üniversitenin gastronomi öğrencileri de dahil olmak üzere, sektörün farklı kesimlerinden altı binin üzerinde katılımcı ve 150 akademisyenin ağırlandığı forumda, 106 konuşmacı 19 ayrı panelde bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Forum, gastronomi dünyasında kadınların öncülük ettiği yeniliklerden mutfaklarda dijital dönüşüme, akademik eğitimin rolünden AR-GE ve yaratıcılığın teşvikine kadar geniş bir yelpazede konuları ele aldı. Genç yeteneklerin sektöre etkileri, Z kuşağının sektörle entegrasyonu ve coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi ve turizme katkıları gibi önemli temalar da incelendi. Culinary Forum 2023, yenilikçi fikirlerin ve vizyonların paylaşıldığı, sektörün geleceğine yön verecek önemli adımların atıldığı bir platform olarak gastronomi sektöründe iz bıraktı.

Bu sene konuşmacılar arasında; Cihan Çetinkaya, BigChefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, Doğuş Hospitality Retail Group Brand Chef Vedat Demir, Fairmont Hotels İstanbul Aila Restaurant Head Chef Kemalcan Yurttaş, Kilit Group Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Kilit, SushiCo Restaurant Executive Chef Yutaka Hoshino, Zaimoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Zaimoğlu, Kaya Palazzo Resort & Casino Girne - Executive Chef Murat Dağlıoğlu, Midpoint Executive Ar-Ge Chef Rıza Belenkaya gibi isimler yer aldı.

Culinary Forum hakkında daha fazla bilgi almak için www.culinaryforum.org web sitesini ziyaret edebilir ve @culinaryforum Instagram hesabını takip edebilirsiniz.