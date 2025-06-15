  1. Ekonomim
  2. Yaşam Keyfi
  3. Ressam Ömer Onay’ın “Bilinç Akışı” sergisi AKM’de açılacak
Takip Et

Ressam Ömer Onay’ın “Bilinç Akışı” sergisi AKM’de açılacak

Ömer Onay’ın 40 yıllık sanat birikimini yansıtan “Yitik Âlemler”, “Zamandan Önce” ve “Noktrün” serileri, 19 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ressam Ömer Onay’ın “Bilinç Akışı” sergisi AKM’de açılacak
Takip Et

Ressam Ömer Onay’ın “Bilinç Akışı” Sergisi, 19 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon’da izleyiciyle buluşacak. Sanatçının 40 yıllık serüveninden süzülen imgelerle zenginleşmiş olan sergi, “Yitik Âlemler”, “Zamandan Önce” ve “Noktrün” serilerini bir araya getiriyor.

Ömer Onay, geleneksel Türk motiflerini estetik bir duyarlıkla yeniden yorumladığı “Noktrün” serisinin devamı niteliğindeki bu sergide, soyut ve figüratif arayışlarını grafik ve resmin teknik zenginlikleriyle harmanlıyor. Sanatçının müziğin, ritmin, asalet ve yüceliğin izlerini sürdüğü eserleri, güçlü bir iç monolog ile çok sesliliğe uzanan bir sanat dünyasını yansıtıyor.

Yitik Âlemler

“Yitik Âlemler” serisinde Onay, modernitenin yarattığı sorunlara karşı zihinsel bir direnç inşa eden geyik sembollerini tuvale taşıyor. Yeniden tasarlanmış bir doğanın kutsanmış imgeleri olarak geyikler, sanatçının eleştirel bakış açısını izleyiciye sunuyor.

Zamandan Önce

“Zamandan Önce” serisi, Onay’ın iç dünyasından doğan izlenimlerin spontane bir yansıması. Bilinçaltının özgürce tuvale aktarıldığı bu eserler, sanatçının doğaçlama yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Noktrün

“Noktrün” serisinde ise Bozkır sanatının vazgeçilmez motiflerinden olan çintemaniyi modern bir formla yeniden yorumluyor. Geleneksel ile çağdaşın kesişiminde yer alan bu eserler, sanatçının aidiyet ve kimlik kavramlarına özgün yaklaşımını ortaya koyuyor.

STS Bodrum, Türkiye’yi gururla temsil ettiSTS Bodrum, Türkiye’yi gururla temsil ettiYaşam Keyfi

 

Yaşam Keyfi
Anadolu’dan dünyaya: Kültür ve tutku
Anadolu’dan dünyaya: Kültür ve tutku
Propolisin peşinde: Girişimci bir kadının ilham veren hikâyesi
Propolisin peşinde: Girişimci bir kadının ilham veren hikâyesi
Cazın evrensel dili bir kez daha şehirle buluşacak
Cazın evrensel dili bir kez daha şehirle buluşacak
Ayvalık’ta bir lezzet masalı: GastroFest
Ayvalık’ta bir lezzet masalı: GastroFest
STS Bodrum, Türkiye’yi gururla temsil etti
STS Bodrum, Türkiye’yi gururla temsil etti
Şişecam 90. yılında camın tarihine ışık tutuyor
Şişecam 90. yılında camın tarihine ışık tutuyor