Ressam Ömer Onay’ın “Bilinç Akışı” sergisi AKM’de açılacak

Ressam Ömer Onay’ın “Bilinç Akışı” Sergisi, 19 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon’da izleyiciyle buluşacak. Sanatçının 40 yıllık serüveninden süzülen imgelerle zenginleşmiş olan sergi, “Yitik Âlemler”, “Zamandan Önce” ve “Noktrün” serilerini bir araya getiriyor.

Ömer Onay, geleneksel Türk motiflerini estetik bir duyarlıkla yeniden yorumladığı “Noktrün” serisinin devamı niteliğindeki bu sergide, soyut ve figüratif arayışlarını grafik ve resmin teknik zenginlikleriyle harmanlıyor. Sanatçının müziğin, ritmin, asalet ve yüceliğin izlerini sürdüğü eserleri, güçlü bir iç monolog ile çok sesliliğe uzanan bir sanat dünyasını yansıtıyor.

Yitik Âlemler

“Yitik Âlemler” serisinde Onay, modernitenin yarattığı sorunlara karşı zihinsel bir direnç inşa eden geyik sembollerini tuvale taşıyor. Yeniden tasarlanmış bir doğanın kutsanmış imgeleri olarak geyikler, sanatçının eleştirel bakış açısını izleyiciye sunuyor.

Zamandan Önce

“Zamandan Önce” serisi, Onay’ın iç dünyasından doğan izlenimlerin spontane bir yansıması. Bilinçaltının özgürce tuvale aktarıldığı bu eserler, sanatçının doğaçlama yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Noktrün

“Noktrün” serisinde ise Bozkır sanatının vazgeçilmez motiflerinden olan çintemaniyi modern bir formla yeniden yorumluyor. Geleneksel ile çağdaşın kesişiminde yer alan bu eserler, sanatçının aidiyet ve kimlik kavramlarına özgün yaklaşımını ortaya koyuyor.