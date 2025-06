STS Bodrum, Türkiye’yi gururla temsil etti

Takip Et

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası tanıtım vizyonunun önemli bir parçası olarak, Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) ile The Bodrum Cup iş birliğinde Cumhuriyet’in ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı’nda (UNOC) Türkiye’yi temsil etti. 23 Mayıs’ta Bodrum Limanı’ndan demir alarak yaklaşık 9 günlük bir seyir gerçekleştiren gemi, 1 Haziran 2025’te Fransa’nın Nice Limanı’na ulaştı. 2 Haziran itibarıyla dünyanın dört bir yanından gelen araştırma gemileriyle birlikte ziyarete açılan STS Bodrum, ilk gün yaklaşık 550 ziyaretçi ağırladı.

Konferansın açılış etkinlikleri kapsamında, BOSAV Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Uysal, Fransa Muğla Fahri Konsolosu Fidel Berber ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Özel Danışmanı Elise Ovart Baratte tarafından “Tales from the Sea – STS Bodrum” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda, STS Bodrum’un Akdeniz’i birleştiren bir köprü olma hedefiyle hayata geçirilen projesi tanıtıldı. Ayrıca, Muğla’nın uluslararası alanda tanınırlığını artıran “Maximiles Black The Bodrum Cup” ve “Blue Exile” projelerine ait tanıtım filmleri davetlilerle paylaşıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın “Dünya kenti Muğla” vizyonu doğrultusunda uluslararası iş birliklerini güçlendirme hedefi vurgulandı.

Yuvarlak masa toplantısı

3 Haziran 2025’te Nice Limanı’nda demirli STS Bodrum’da, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Nice Belediyesi ve Nice Côte d’Azur Üniversitesi iş birliğiyle bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Toplantıda, STS Bodrum’un hikâyesi ve The Bodrum Cup projeleri anlatıldı. “Doğudan Batıya Akdeniz: İklim Değişikliği Karşısında Ortak Bir Gerçeklik – İstilacı Türler” başlıklı sunum, iklim değişikliği ve deniz ekosistemleri üzerine farkındalık oluşturdu. Etkinlik, gemide düzenlenen kokteyl ile sona erdi.

BOSAV Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Uysal

8 Haziran 2025 Dünya Okyanus Günü’nde STS Bodrum, Ocean Wonders Filosu’nun Nice ile Monaco arasındaki “La Grande Parade pour l’Océan” kortej geçişine katıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün silüetinin yer aldığı yelkenleriyle dikkat çeken gemi, bayrak çekme töreniyle filoya resmi olarak dahil oldu. Törene UNOC yetkilileri, Fidel Berber ve Elise Ovart Baratte katılırken, flama geminin kaptanı Mehmet Çetin Bilgin’e teslim edildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da eşlik ettiği kortej, Türkiye’nin denizcilikteki sürdürülebilirlik vizyonunu dünyaya tanıttı. STS Bodrum, konferans sonrası Fransa ve İtalya limanlarına uğrayarak 25 Haziran 2025’te Türkiye’ye dönecek.

2 bin 615 deniz mili

STS Bodrum’un UNOC kapsamındaki rotası, Bodrum, Nice, Bastia, Bonifacio ve Ascea duraklarını kapsayarak toplam 2 bin 615 deniz mili sürdü. Bu yolculuk, Türkiye’nin denizcilik mirasını, iklim değişikliği, mavi ekonomi ve çevre bilinci gibi küresel temalarda sunduğu katkıları öne çıkardı. Gemi, 9 mürettebat ve 2 yolcuyla bu anlamlı seferi gerçekleştirdi.

STS Bodrum

36 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 450 metrekareyelken alanına sahip STS Bodrum, 2001 yılında BOSAV öncülüğünde Bodrum halkının desteğiyle inşa edildi. Deneyimli denizci Yücel Köyağasıoğlu tarafından tasarlanan ve inşa edilen gemi, geleneksel ahşap yat üretimiyle denizcilik eğitiminde örnek bir model sunuyor. Türkiye’nin ilk ve tek yelkenli okul gemisi olan STS Bodrum, görsel estetiği ve taşıdığı hikâyeyle her limanda dikkat çekiyor. Anadolu Sigorta’nın desteklediği gemi, UNOC’ta Türkiye’yi temsil ederek denizcilik tarihindeki yerini bir kez daha sağlamlaştırdı.