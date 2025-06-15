Cazın evrensel dili bir kez daha şehirle buluşacak

Türkiye’nin en köklü ve prestijli müzik etkinliklerinden biri olan Akbank Caz Festivali, 35. yılında 27 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında İstanbul’un farklı mekânlarında gerçekleştirilerek cazın evrensel dilini bir kez daha şehirle buluşturacak. Akbank Sanat ve BKM iş birliğiyle düzenlenen festival, dünya çapında yankı uyandıran sanatçıları ve yenilikçi projeleri bir araya getirerek, cazın sınırlarını zorlayan bir program sunuyor.

Cazın özgün sesleri

Akbank Caz Festivali, 35. yılında 200’den fazla sanatçıyı ağırlayacak ve dünya caz sahnesinin en dikkat çekici isimlerini İstanbul’a taşıyacak. Açıklanan ilk sekiz sanatçı ve grup, cazın farklı türlerini ve kültürler arası diyalogları bir araya getirerek festivalin çeşitliliğini gözler önüne seriyor

Brandee Younger Trio

Modern müzikte arpın rolünü yeniden tanımlayan Grammy adayı Brandee Younger, 2022’de En İyi Enstrümantal Beste dalında Grammy’ye aday olan ilk Siyah kadın sanatçı olarak tarihe geçti. 2024’te NAACP Image Award kazanmış olan Brand New Life albümüyle dikkat çeken Younger, Alice Coltrane’in restore edilmiş arpıyla kaydettiği yeni albümü Gadabout Season ile 11 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde olacak.

Brandee Younger Trio

Bohren Und Der Club Of Gore

Dark jazz’ın öncülerinden olan Alman grup, kasvet yüklü enstrümantal kompozisyonlarıyla 90’lardan beri bir kült statüsüne ulaştı. 2020’de yayımlanan Patchouli Blue albümleriyle “alışıldık Bohren, gariplik ve cazın sinsi havası”nı harmanlayan grup, 11 Ekim’de Borusan Müzikevi’nde dinleyicilere atmosferik bir yolculuk vadediyor.

Joel Lyssarides & Georgios Prokopiou

Piyanist Joel Lyssarides ve Yunan buzuki ustası Georgios Prokopiou’nun 2022’de başlayan iş birliği, caz sahnesinde nadir görülen bir füzyon sunuyor. 2024’te ACT etiketiyle yayımlanan Arcs & Rivers albümleri, kültürel sınırları aşan bir diyalog niteliğinde. İkili, 1 Ekim’de ARTER sahnesinde.

Enji

Moğolistan doğumlu şarkıcı ve besteci Enji, ülkesinin müzikal geleneklerini caz ve folkla buluşturarak benzersiz bir ses yaratıyor. Sonor albümüyle kimlik ve aidiyet temalarını işleyen sanatçı, 4 Ekim’de Salon İKSV’de sahne alacak.

Rymden

İskandinav cazının önemli isimlerinden oluşan Rymden, melankolik besteler, dramatik ritimler ve virtüöz icralarla tanınıyor. 2019’da başlayan serüvenlerinde Valleys and Mountains gibi albümlerle hem kozmik hem dünyevi hikayeler anlatan üçlü, 8 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde festivalin en merak edilen performanslarından birini sunacak.

Jaubi

Klasik Kuzey Hindistan müziği, modal caz ve hip hop estetiklerini birleştiren Jaubi, 2021’de The Guardian’ın “En İyi 10 Küresel Albüm” listesine giren Nafs at Peace ile adını duyurdu. 2023’te yayımlanan A Sound Heart albümüyle spiritüel bir yolculuğa çıkan grup, 9 Ekim’de Salon İKSV’de sahne alacak.

Kinga Głyk

Polonya cazının yükselen yıldızı, bas virtüözü Kinga Głyk, 2020’de Koryfeusz of Polish Music tarafından “Polonya Cazının Yeni Umudu” ödülüne layık görüldü. Snarky Puppy’den Michael League ile çalıştığı Real Life albümüyle adından söz ettiren Głyk, 10 Ekim’de Frankhan’da enerjik bir performans sergileyecek.

Aaron Parks Little Big

Blue Note ve ECM gibi kült plak şirketlerinden albümler yayımlayan piyanist Aaron Parks, Little Big grubuyla türler ötesi bir caz deneyimi sunuyor. 2024’te yayımlanan Little Big III albümü, PopMatters tarafından “yeni yüzyılda cazın ne olabileceğine dair net bir örnek” olarak övüldü. Grup, 12 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde festivali kapatacak.

Festival mekânları

ARTER, Salon İKSV, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi, Borusan Müzikevi ve Frankhan gibi mekânlar, bu performanslara ev sahipliği yapacak.