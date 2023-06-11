Arif Develi’ye ailesinden vefa belgeseli

Develi, Gaziantep’ten başlayarak dededen toruna devam eden, dört kuşaktır lezzet, kalite, tecrübe ve sevgiden ödün vermeyerek asrı devirmiş bir restoran. Bugün Nuri Develi bayrağı babasından devraldı. “İnsanları kaybettikten sonra onları anmak için bir şeyler yapılır. Ben, babamın bugüne kadar verdiği mücadeleyi o hayattayken taçlandıralım istedim ve onunla birlikte bir belgesel için yola çıktım” diyen Nuri Develi, babasının hayatını anlatan “Arif Olmak” isimli belgeseli hazırlattı. Yönetmen Mesut Gengeç’ti, seslendiren Okan Bayülgen…

Develi Restoranları'nın kurucusu Arif Develi Arif Develi Gaziantep'te dedesinin 30 metrekarelik restoranında henüz altı yaşındayken çalışmaya başlıyor. 22 yaşına geldiğinde Gaziantep’ten İstanbul’a koluna altın bileziğini (mesleği), valizine de dürüstlüğünü ve esnaflığını koyup geliyor. Cebinde sadece 70 lira var. Nuri Develi, babasının hikâyesine duyduğu sonsuz saygıyı bu belgeselle taçlandırıyor ve “Benim okuduğum en güzel kitap oldu babamın hayatı” diyor.

Nuri Develi

Babasına bir değil, iki kere saygı duyduğunu söylüyor Nuri Develi:

“Belgeselde de bahsettim önce babam, sonra hiç tanışamadığım o altı yaşındaki çocuk. Babam, daha önce deneyimleyemediği, nasıl bir his olduğunu bilmediği babalığı sadece bana değil, mahallesindeki, etrafındaki birçok insana yaşattığı için de son derece değerli ve kıymetli. Develi Restoranlarında babam için ‘patron’ değil, ‘Arif Baba’ derler. Kendi çocuğuna iyi bir baba olmak bir insanı iyi bir ebeveyn yapıyor, ama başkalarının çocuklarına iyi bir baba olmak sizi iyi bir insan yapıyor. Arif Bey iyi bir baba olmanın ötesinde iyi bir insan… Develi Restoranlarında çalışan 20-25-30 yılı aşmış arkadaşlarımız bulunuyor. Develi bir okul aslında. Çıraklıktan alıp ustalığa götüren bir sistem var içeride. Develi’nin başarıları sırlarından birisi de bu…”

Gala Gecesi

"Arif Olmak" belgeselinin galası geçtiğimiz hafta içinde Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin'in konseriyle birlikte Zorlu PSM'de gerçekleştirildi. Lansmana gastronomi, basın, cemiyet, influencer, iş ve spor dünyasının da aralarında bulunduğu geniş bir davetli topluluğu katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de gecenin davetlileri arasındaydı. Fatma Şahin bir konuşma da yaptı ve Arif Develi'nin başarı hikâyesini ve Develi markasının önemini vurguladı. Belgeselde, Arif Develi'nin hayatı anlatılırken sanatçılar, aile üyeleri, dostlar ve birlikte çalıştığı ustalar da dahil olmak üzere pek çok kişi anılarını paylaştı. Arif Develi, kendi deneyimlerini aktardı ve Develi'nin hayatından kesitlerle esnaflık ve zanaatkârlığın temelleri anlatıldı.

Belgesel gösterimi, Develi Restoranları Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Develi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. İkram edilen Develi lezzetlerinin ardından belgesel gösterimine geçildi ve gece, Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin'in konseriyle son buldu.

Kendisiyle tanışma ve uzun bir süre sohbet etme fırsatı bulduğum Arif Bey’e nice nice yıllar diliyor, sevgili Nuri Develi’yi her zamanki vefakârlığını bu belgeselle taçlandırdığı için tebrik ediyorum.