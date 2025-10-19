Artweeks Istanbul 12. edisyonu 26 Ekim’e kadar izlenebilecek

Bilgili Sanat tarafından düzenlenen Artweeks Istanbul’un 12. edisyonu, bu yıl şehrin iki ikonik noktası — The Ritz-Carlton Residences, İstanbul B Blok ve Akaretler Sıraevler — arasında bir sanat köprüsü kurarak sanatseverleri bir keşif deneyimine davet ediyor. Etkinlik, galerilerden solo sergilere, kurumsal koleksiyonlardan bağımsız sanatçılara, enstalasyonlardan küratöryel alanlara uzanan çok katmanlı bir seçki.

Bir şehrin iki yüzü, tek sanat dili

Bu yılki Artweeks Istanbul, iki farklı karaktere sahip mekânı birleştiren yapısıyla öne çıkıyor.

The Ritz-Carlton Residences, İstanbul B Blok, modern ve çağdaş sanatın seçkin galerilerine ev sahipliği yaparken, Akaretler Sıraevler, bağımsız projeler, solo sergiler ve kurumsal koleksiyonlarla daha dinamik bir sanat sahnesi yaratıyor. Katılımcılar arasında Ambidexter, Galerist, Sanatorium, Mine Sanat Galerisi, Öktem Aykut, Pi Artworks, Versus Art Project, İyilik İçin Sanat Derneği, Baksı Müzesi gibi isimler yer alıyor.

“Sanatı Herkese Ulaştırmak”

Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo, Artweeks Istanbul’un ardındaki vizyonu şu sözlerle özetliyor:

“Sanat, Bilgili Holding’in DNA’sına işlemiş bir değerdir. Bu platformu, kâr amacı gütmeyen, dayanışma ekseninde bir üretim alanı olarak kurguladık. Genç ve bağımsız sanatçılara ücretsiz alanlar sunarak onların görünürlüğünü destekliyoruz.”

Temo’ya göre, Artweeks Istanbul artık bir fuar olmanın ötesinde bir fikir platformu.

Bilgili Holding Sanat ve Kültür Direktörü Begüm Güney ise iki lokasyonlu yapının ardındaki düşünceyi şöyle anlatıyor:

“Artweeks’i şehrin iki farklı dinamiğine taşıyarak bir sanat maratonu yaratmak istedik. Bir yanda galerilerin rafine seçkileri, diğer yanda Akaretler’in tarihi atmosferinde yaşayan, nefes alan sergiler...”

Genç küratörlere alan

Bu yılın yeniliklerinden biri, genç küratörlerin kendi seçkilerini sunabildikleri Curation Space alanı. The Ritz-Carlton Residences’ın farklı katlarına yayılan bu özel bölüm, yeni diyaloglar ve deneysel bakışlar için bir laboratuvar işlevi görüyor.

Bir diğer program, Art-talks serisi. “Sanat ve Sürdürülebilirlik”, “Sanat Ekonomisinin Geleceği”, “Koleksiyonerliğin Değişen Yüzü” gibi başlıklarla düzenlenecek söyleşiler, sanat dünyasının düşünsel damarını besleyecek.

Herkese açık, ücretsiz

Tüm sergilerin herkese açık ve ücretsiz olması, Artweeks Istanbul’un toplumsal katılımı güçlendiren yaklaşımının bir yansıması. Etkinlik, sanatın yalnızca koleksiyonerler için değil, herkes için erişilebilir bir değer olduğu fikrini yeniden vurguluyor.

Bugüne kadar 373 iş birliği ile yaklaşık 1 milyon ziyaretçiye ulaşan Bilgili Sanat, Artweeks Istanbul aracılığıyla yalnızca eserleri değil, sanatı yaşama biçimi olarak görünür kılıyor. Son üç edisyonda 130 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan etkinlik, Türkiye’de çağdaş sanatın nabzını tutan platformlardan biri haline geldi.