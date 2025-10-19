Kitapseverler Mezopotamya’nın kalbinde buluşuyor

Mezopotamya’nın kadim toprakları bir kez daha kitapların aydınlığıyla buluştu. Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle düzenlenen Diyarbakır 9. Kitap Fuarı, 26 Ekim tarihine kadar Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde sürüyor. Fuar, bu yıl da edebiyat dünyasının önde gelen yayınevleri, sivil toplum kuruluşları ve markalarını bir araya getiriyor. Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ ve Van gibi çevre illerden on binlerce okurun katılımıyla edebiyatın, düşüncenin ve paylaşımın merkezi oluyor.

Kültür, sanat ve söyleşiler

Diyarbakır Kitap Fuarı, yalnızca kitap alışverişinin yapıldığı bir alan değil, aynı zamanda kültürel etkileşimin de buluşma noktası. Bu yıl fuar boyunca düzenlenecek panel, söyleşi, atölye ve imza günleri, ziyaretçilere zengin bir kültür-sanat deneyimi sunuyor. Okurlar, sevdikleri yazarlarla tanışıyor; onların dünyasına yakından bakma, fikirlerini paylaşma ve bilgi birikimlerini derinleştirme olanağı buluyor. Fuarın atmosferi, kitap kokusunun insan sesine, düşüncenin sohbete karıştığı o benzersiz buluşma duygusuyla bir kez daha canlanıyor.

“Gabriel’e Vefa”

Bu yılın en özel etkinliklerinden biri, Diyarbakır’ın tarihine ışık tutan anlamlı bir sergi: “Gabriel’e Vefa.” 1932 yılında Diyarbakır surlarının dinamitle yıkılmasına karşı çıkan Fransız arkeolog Albert Louis Gabriel, hazırladığı raporla yıkımı durdurmuş; onun çabaları sayesinde bugün ayakta kalan surlar, 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmişti. Gabriel’in 93 yıl önce çektiği fotoğraflar ve çizimlerden oluşan bu sergi, kentin kültürel mirasına duyulan saygının güçlü bir ifadesi olarak fuar süresince ziyaret edilebiliyor. Diyarbakır 9. Kitap Fuarı, 26 Ekim akşamına kadar her gün 10.00–19.00 saatleri arasında gezilebiliyor.