The Bodrum Cup’a GIGI Awards’tan 3 ödül

Denizle, rüzgârla, dayanışmayla büyüyen bir kültürün adı: The Bodrum Cup.

Yalnızca bir yelken yarışı değil, aynı zamanda bir mirasın, bir birlik duygusunun hikâyesi.

Bu yıl “Nesillerce” mottosuyla 37’nci kez düzenlenen organizasyon, Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından gerçekleştirilen GIGI Awards’ta üç ödüle layık görüldü.

Yaratıcı Sponsorluklar, Entegre Etkinlik Pazarlaması Kampanyası ve Sponsorluk Çalışmaları kategorilerindeki başarılarıyla The Bodrum Cup, iletişim dünyasının da dikkatini çekti. 2022 yılından bu yana DS Entegre İletişim Çözümleri ile yürüttüğü çalışmalar, etkinliği bir yelken yarışından çok daha fazlasına — bir “marka hikâyesine” dönüştürdü.

“Nesiller boyu taşıyoruz”

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, ödülleri tüm ekip adına teslim aldı ve şunları söyledi:

“37 yıldır The Bodrum Cup, yalnızca bir yarış değil; Bodrum’un kültürünü, denizcilik mirasını ve dayanışma ruhunu geleceğe taşıyan bir değer haline geldi. ‘Nesillerce’ mottosuyla çıktığımız bu yolda hem deniz tutkusunu hem de sürdürülebilirlik anlayışını ortak paydada buluşturan markalarla birlikte büyüyoruz. GIGI Awards’ta kazandığımız bu ödüller, ekibimizin, sponsorlarımızın ve tüm destekçilerimizin emeğinin bir yansıması.”

“Bir hayalden kültüre”

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bodrum’da yelkenciliği geliştirmek üzerine kurduğumuz bir hayal, yıllar içinde tüm Bodrum’un ruhunu kapsayan bir kültüre, bir markaya dönüştü.

The Bodrum Cup, pazarlama iletişimi alanında aldığı bu ödüllerle, nesiller boyunca sürecek bir yolculuğun daha başında olduğumuzu bir kez daha kanıtladı.

Bu ödüller, Bodrum’un ruhunu, paylaşmanın ve birlikte üretmenin gücünü temsil ediyor.”

Ege’nin iki yakasında

20–25 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Maximiles Black 37. The Bodrum Cup, “Nesillerce” temasıyla Yalıkavak Marina’dan Leros Adası’na uzanacak rotasıyla Ege’nin iki yakasını yeniden buluşturacak. Yarış merkezi bu yıl ilk kez Yalıkavak Marina’da kurulacak; 20 Ekim’deki kampana töreni ile rüzgârlar “nesillerce” sürecek bir miras için esecek.

Final ve ödül töreni ise 25 Ekim akşamı Ağanlar Tersanesi’nde yapılacak.