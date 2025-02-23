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Ata Demirer Gazinosu ile kahkaha ve müzik dolu geceler

7, 26 ve 27 Mart tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ndeki etkinlikte Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden popa uzanan geniş bir repertuardan eserler sunulacak.

Haber Merkezi
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Ata Demirer Gazinosu ile kahkaha ve müzik dolu geceler
Ata Demirer
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“Ata Demirer Gazinosu” gösterisi, 7, 26 ve 27 Mart tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor. Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden popa uzanan geniş repertuarıyla dikkat çeken gösteri, farklı müzik türlerinin sentezini sunuyor.

Ata Demirer, kendine has kahkaha dolu hikâyeleri ve şakalarıyla sahnede izleyenlere hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşatırken Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşliğinde, tavernadan arabeske kadar uzanan renkli bir müzik yelpazesi sunacak. Kapıların 20.00’de açılacağı etkinlikte gösteri saat 21.00’de başlayacak.

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