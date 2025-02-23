Genç yetenekler için umut dolu bir adım daha

Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı, genç yaşta ve parlak döneminde 10 Aralık 1997’de aramızdan ayrılan opera sanatçısı Zehra Yıldız’ın mirasını yaşatmak amacıyla genç yeteneklere destek olmaya devam ediyor. 1999 yılında önde gelen sanatçı ve iş insanlarının ortak girişimiyle kurulan vakıf, bu yıl “Yıldızlardan Geleceğe” başlıklı özel bir konserle sanatçıları buluşturacak. 13 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde düzenlenecek konser yeni “Zehra”ların yetişmesi için bir fırsat olacak.

Ünlü aryalar

Konserde yer alacak eserler arasında “Carmen”, “Rigoletto”, “Cezayirde Bir İtalyan Kızı”, “Figaro’nun Düğünü”, “Sevil Berberi” ve “Aşk İksiri” gibi operaların yanı sıra seçilmiş Napoliten parçalar da bulunuyor. Sahnedeki solistler arasında soprano Otilia İpek ve Ceren Aydın, mezzo Asude Karayavuz, tenor Caner Akın, bariton Nejat Işık Belen ve bas bariton Burak Bilgili yer alacak. Piyanoda Fügen Yiğitgil’in eşlik edeceği performansta, opera sanatçısı ve ressam Suat Arıkan da fırçasını konuşturacak. Arka planda seslendirilen aryalarla uyumlu olarak, Suat Arıkan sahnede canlı olarak tablolarını yaratacak; bu eserler, konser bitiminin hemen ardından Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda sanatseverlere sunulacak.