Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin bu seneki sahipleri açıklandı

Attilâ İlhan'ı bugün de çok özlüyor, arıyorum... Aramızdan ayrıldığında yine bir Ekim ayıydı... Tam 18 sene geçmiş... Bir İstanbul Tüyap Kitap Fuarı sırasında gelmişti haber... Hepimiz şaşırmıştık... Sağlığı yerindeydi... Kısa bir süre önce kardeşi Çolpan İlhan'ın Kanlıca Koyu'ndaki evinde buluşmuştuk. Keyifliydi. Lâf lâfı açmış, gecenin geç vakitlerine kadar süren sohbetimizden her zamanki gibi çok keyif almıştım... Onun enerjisine, öğrenme tutkuna bir kez daha tanık olmuştum... Edebiyattan teknolojiye hemen her alanda günceli yakından izliyordu...

Çok yönlü - teşbihte hata olmaz - binbir suratlı, 10 parmağında 10 marifet olan bir edebiyatçıydı Attilâ İlhan... Şiir, roman, senaryo, fıkra yazarlığı, deneme, eleştiri, televizyon programları, gazetecilik, dergicilik yaptıklarından hemen bir çırpıda sayabildiklerimdi...

1925 doğumlu usta, bütün bu özelliklerinin yanında yukarıda belirttiğim gibi öğrenme tutkusu hiç eksilmemiş, daima bir öğrenci olarak kalmıştı... Ve 80 yaşındaydı o günlerde, tüm yaşamında yaptığı gibi durmaksızın çalışıyor, üretiyordu... Çünkü, yazarlığı böyle bir meslek olarak görüyordu ve diyordu ki, "yazarlığın öğrencilikten farkı, teneffüsünün olmayışıdır..."

Her gün elyazısıyla bir sayfa roman, beş sayfa senaryo yazıyordu.

O akşam, Kanlıca'daki evde gün inerken akşama, belki de aramızdan ayrılacağı ânın geldiğini hisseder şöyle konuşmuştu:

"Hemen söylemeliyim, belki materyalist bir formasyonum olduğu için, ben ölümü manevi tarafıyla değerlendiremiyorum. Bu benim için cereyan kesilmesi gibi bir şey. Ve cereyan kesilince her şey biter... Bir de tabii şunu da ilâve etmek gerekiyor. Klasik Türk ve 'doğu' edebiyatında ölümün algılanışı, 'batı'lılardan çok farklıdır. Sanırım Ahmet Gazali'nin şöyle özetleyebileceğim ünlü saptaması her şeyin ifadesidir: Yeryüzünde tek gerçek vardır o da ölüm..."

Roman ödülü

Sekiz yıl önce Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’ni vermeye başladı. Roman seçici kurulu üyeleri arasında bulunmam, benim için büyük bir onur. Bu sene de Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından desteklenen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin Doğan Hızlan’ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurullar ödül sahiplerini belirledi.

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Ölümden Uzak Bir Yer” adlı romanıyla Kerem Eksen, 2023 Attilâ İlhan Roman Ödülü’nün sahibi oldu.

İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün sahibi ise Everest Yayınları’ndan çıkan “Nergis Hanım Hakkında Bazı Şeyler” kitabıyla Devrim Koçak’tı.

Mehmet Eroğlu’nun başkanlığındaki Attilâ İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulu’nda Deniz Yüce Başarır, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer alıyordu.

Şiir ödülü

2023 Attilâ İlhan Şiir Ödülü’nün sahibi “Yavaş Yavaş Bilemiyorum” isimli kitabıyla Süreyya Berfe oldu.

Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise Pikaresk Yayınevi tarafından yayımlanan “Şiir Mayasıdır Uzakların” kitabıyla Zeynep Tiryaki’ye verildi.

Metin Celâl başkanlığındaki Attilâ İlhan Şiir Ödülü Seçici Kurulu’nda A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve aileyi temsilen Kerem Alışık yer alıyordu.

Ödül töreni, 2 Kasım 2023 Perşembe günü saat 16.00’da Tüyap İstanbul Kitap Fuarı’nda yapılacak.