  Beş kuşaktır süregelen bir lezzet yolculuğu
Fransız peynir geleneğinin temsilcilerinden Fromagerie Antony'nin beşinci kuşak ustası Jean-François Antony, 13 – 14 Ekim tarihlerinde Four Seasons Hotel Bosphorus'ta

Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde, Çırağan Sarayı’nın zarif atmosferinde özel bir buluşma gerçekleştirilecek. Fransız peynir geleneğinin temsilcilerinden Fromagerie Antony’nin beşinci kuşak ustası Jean-François Antony, 13 – 14 Ekim tarihlerinde Four Seasons Hotel Bosphorus’ta peynir tutkunlarına bir tadım akşamı yaşatacak.

Yaklaşık üç saat sürecek bu özel deneyim, yalnızca 40 davetliye ayrılmış. Antony’nin seçtiği peynirler arasında keçi ve koyun çeşitlerinden başlayarak Comté’nin üç farklı olgunlaşma aşaması, beyaz küflü peynirler ve yıkanmış kabuklu örnekler yer alacak. Finalde ise hafif, meyve bazlı bir tatlı ile Fransız peynir sanatını tamamlayan bir yolculuk sunulacak.

Bu lezzetlerin ardında ise beş kuşaktır süregelen bir aile hikâyesi var. Fransa’nın Alsace bölgesindeki Vieux-Ferrette köyünde köklü geleneğini sürdüren Antony ailesi, Sundgau’nun ruhunu peynirlerine taşırken, zanaatkârlığı ve emeği dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor. Jean-François Antony, ailesinden devraldığı mirası uluslararası tadım etkinlikleriyle yaşatıyor; her buluşmada peynirin ötesinde, kültürü, zamanı ve emeği de paylaşmayı amaçlıyor.

