Folia: Abdülmecid Efendi Köşkü’nde büyülü bir bahçe

İstanbul’un en özel mekânlarından biri olan Abdülmecid Efendi Köşkü, yeni sezonu hayal ile gerçeğin, doğa ile insanın iç içe geçtiği bir sergiyle karşılıyor. Küratörlüğünü Selen Ansen ve Eda Berkmen’in üstlendiği “Folia”, Koç Holding’in himâyesinde 1 Mart 2026 tarihine kadar sanatseverlerle buluşuyor.

Bir “büyülü bahçe”den ilham

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un “büyülü bahçe” fikrinden yola çıkan sergi, adını Latince foliakelimesinden alıyor. Bu sözcük hem yapraklara, doğaya ve botaniğe; hem de çılgınlık ve aşırılığa işaret ediyor. Sergi, Abdülmecid Efendi Köşkü’nün mimarisiyle, belleğiyle ve bahçesiyle kurduğu ilişki üzerinden ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim vaat ediyor.

Küratörler Eda Berkmen, Selen Ansen

100 sanatçı, 300 eser

Türkiye’den ve dünyanın farklı coğrafyalarından yüz sanatçıya ait üç yüzü aşkın yapıt, bu büyülü atmosferi örüyor. Japonya’dan Güney Afrika’ya uzanan geniş bir seçki, 19. yüzyıldan günümüze uzanan eserleri popüler kültür, botanik bilimi ve zanaatla buluşan nesnelerle birlikte sergiliyor. Koç Holding desteğiyle bu bağlamda özel olarak üretilen yapıtlar da sergiye ayrı bir boyut katıyor.

Hayal ve gerçek arasında

“Folia”, ziyaretçileri hayalin ve gerçeğin, tuhaf ile tanıdığın, küçük ile devâsâ olanın kesiştiği bir bahçeye davet ediyor. İnsan eliyle üretilen formlar, yaratıklarla birleşiyor; gelişiyor, serpiliyor, çürüyor, yenileniyor ve dönüşüyor. Böylece doğadaki döngülerin sanat aracılığıyla yeniden yorumlandığı çok katmanlı bir evren kuruluyor.

Camila Rocha, 2025, Asılı Eğrelti Otu II, Metal, Sanatçının ve Öktem Aykut’un izniyle, 2800 cm x 300 cm, Fotoğraf: Hadiye Cangökçe

Bahçenin sembolizmi

Tarih boyunca bahçeye yüklenen anlamlardan beslenen sergi, mevsimlerin döngülerine, bahçeciliğin eylemlerine ve doğanın bereketine ışık tutuyor. Aynı zamanda sihir, aşkınlık ve ütopya kavramlarını da gündeme getiriyor. İç ve dış mekânları birbirine bağlayan güzergâhıyla sergi, çok duyulu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Ziyaret bilgileri

Sergi, pazartesi günleri hariç 11.00 - 19.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebiliyor.