  1. Ekonomim
  2. Yaşam Keyfi
  3. Folia: Abdülmecid Efendi Köşkü’nde büyülü bir bahçe
Takip Et

Folia: Abdülmecid Efendi Köşkü’nde büyülü bir bahçe

Koç Holding’in himâyesinde Abdülmecid Efendi Köşkü’nde açılan ‘Folia’ sergisi, 100 sanatçıya ait 300 eseriyle doğanın döngülerini, hayalle gerçeğin buluştuğu büyülü bir bahçe kurgusu içinde sanatseverlerle buluşturuyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Folia: Abdülmecid Efendi Köşkü’nde büyülü bir bahçe
Paloma Varga Weisz, 2023, yabaniler 3, 6, 18, Bronz, Paloma Varga Weisz telif hk,cSadie Coles HQ, Londra ve Konrad Fischer Galerie, Düsseldorf izniyle,137.5 x 139.5 x 250 cm, 235.4 x 133.8 x 127.3 cm, 101.4 x 68.8 x 70.6 cm. Fotoğraf: Hadiye Cangökçe
Takip Et

Folia: Abdülmecid Efendi Köşkü’nde büyülü bir bahçe - Resim : 1

İstanbul’un en özel mekânlarından biri olan Abdülmecid Efendi Köşkü, yeni sezonu hayal ile gerçeğin, doğa ile insanın iç içe geçtiği bir sergiyle karşılıyor. Küratörlüğünü Selen Ansen ve Eda Berkmen’in üstlendiği “Folia”, Koç Holding’in himâyesinde 1 Mart 2026 tarihine kadar sanatseverlerle buluşuyor.

Bir “büyülü bahçe”den ilham

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un “büyülü bahçe” fikrinden yola çıkan sergi, adını Latince foliakelimesinden alıyor. Bu sözcük hem yapraklara, doğaya ve botaniğe; hem de çılgınlık ve aşırılığa işaret ediyor. Sergi, Abdülmecid Efendi Köşkü’nün mimarisiyle, belleğiyle ve bahçesiyle kurduğu ilişki üzerinden ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim vaat ediyor.

Folia: Abdülmecid Efendi Köşkü’nde büyülü bir bahçe - Resim : 2
Küratörler Eda Berkmen, Selen Ansen

100 sanatçı, 300 eser

Türkiye’den ve dünyanın farklı coğrafyalarından yüz sanatçıya ait üç yüzü aşkın yapıt, bu büyülü atmosferi örüyor. Japonya’dan Güney Afrika’ya uzanan geniş bir seçki, 19. yüzyıldan günümüze uzanan eserleri popüler kültür, botanik bilimi ve zanaatla buluşan nesnelerle birlikte sergiliyor. Koç Holding desteğiyle bu bağlamda özel olarak üretilen yapıtlar da sergiye ayrı bir boyut katıyor.

Hayal ve gerçek arasında

“Folia”, ziyaretçileri hayalin ve gerçeğin, tuhaf ile tanıdığın, küçük ile devâsâ olanın kesiştiği bir bahçeye davet ediyor. İnsan eliyle üretilen formlar, yaratıklarla birleşiyor; gelişiyor, serpiliyor, çürüyor, yenileniyor ve dönüşüyor. Böylece doğadaki döngülerin sanat aracılığıyla yeniden yorumlandığı çok katmanlı bir evren kuruluyor.

Folia: Abdülmecid Efendi Köşkü’nde büyülü bir bahçe - Resim : 3
Camila Rocha, 2025, Asılı Eğrelti Otu II, Metal, Sanatçının ve Öktem Aykut’un izniyle, 2800 cm x 300 cm, Fotoğraf: Hadiye Cangökçe

Bahçenin sembolizmi

Tarih boyunca bahçeye yüklenen anlamlardan beslenen sergi, mevsimlerin döngülerine, bahçeciliğin eylemlerine ve doğanın bereketine ışık tutuyor. Aynı zamanda sihir, aşkınlık ve ütopya kavramlarını da gündeme getiriyor. İç ve dış mekânları birbirine bağlayan güzergâhıyla sergi, çok duyulu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Ziyaret bilgileri

Sergi, pazartesi günleri hariç 11.00 - 19.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebiliyor.

Yaşanmamış Tarihe Notlar: Habip Aydoğdu ile belleğin kıyılarındaYaşanmamış Tarihe Notlar: Habip Aydoğdu ile belleğin kıyılarındaYaşam Keyfi

 

Yaşam Keyfi
Yaşanmamış Tarihe Notlar: Habip Aydoğdu ile belleğin kıyılarında
Yaşanmamış Tarihe Notlar: Habip Aydoğdu ile belleğin kıyılarında
Çağın görsel tanığı Edward Burtynsky, Perili Köşk’te
Çağın görsel tanığı Edward Burtynsky, Perili Köşk’te
Karadeniz Kitap Fuarı 10 yaşında
Karadeniz Kitap Fuarı 10 yaşında
İFSAK’ta yeni sezon başlıyor
İFSAK’ta yeni sezon başlıyor
Beş kuşaktır süregelen bir lezzet yolculuğu
Beş kuşaktır süregelen bir lezzet yolculuğu
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde yeni sergi: “Yan Yana”
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde yeni sergi: “Yan Yana”