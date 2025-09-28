Yaşanmamış Tarihe Notlar: Habip Aydoğdu ile belleğin kıyılarında

Başkent’in çağdaş sanat duraklarından CerModern, 15. yaşını özel bir sergiyle kutluyor. Habip Aydoğdu’nun “Yaşanmamış Tarihe Notlar: Belleğin Kıyılarında” başlıklı kapsamlı sergisi, 14 Aralık’a kadar sanatseverlerle buluşuyor.

25 yıllık bir yolculuk

2000–2025 yılları arasında üretilmiş eserlerden oluşan sergi, sanatçının 25 yıllık üretimini kronolojik bir akışla izleyiciye sunuyor. Küratörlüğünü Mustafa Ağatekin’in yaptığı seçki, Aydoğdu’nun resimlerinde giderek öne çıkan yazı ve kelimelerin; yalnızca estetik bir öge değil, belleğe düşülmüş bir not, geleceğe gönderilmiş bir mesaj olarak nasıl varlık kazandığını gözler önüne seriyor.

Renkler arasındaki sözcükler

Aydoğdu’nun tuvallerinde kimi zaman renklerin arasına usulca sızan, kimi zaman bir haykırış gibi öne çıkan sözcükler, kişisel ve toplumsal hafızayla kurulan derin diyaloğun görsel tanıkları niteliğinde. Bu nedenle sergi, yalnızca geçmişin izlerini sürmeye değil, aynı zamanda “henüz yaşanmamış bir tarihin ipuçlarını” aramaya davet ediyor.

Belleğin kıyılarında

“Yaşanmamış Tarihe Notlar”, sanatçının kendi coğrafyasıyla ve farklı kültürlerle kurduğu sanatsal ilişkileri de görünür kılıyor. Kronolojik kurgusuyla izleyiciye, belleğin katmanlarında gezinme fırsatı veriyor.

CerModern’in 15. yılı

CerModern Sanat Yönetmeni Zihni Tümer, bu serginin kurum için ayrı bir önem taşıdığını şu sözlerle vurguluyor:

“CerModern, kurulduğu günden bu yana çağdaş sanatın Türkiye’deki üretim ve paylaşım alanlarını güçlendirmeyi amaçladı. 15. yılımızda Habip Aydoğdu gibi sanatçılarımızın belleğe ve tarihe dair derinlikli okumalarını sanatseverlerle buluşturmak hem kurumsal yolculuğumuz hem de ülkemiz sanat ortamı için kıymetli bir dönüm noktasıdır.”

Ziyaret bilgileri

Sergi, pazartesi günleri hariç haftanın her günü CerModern’de ziyaret edilebiliyor.

CerModern

2010 yılında kapılarını açan CerModern, bugün yalnızca sergilerle değil; konserler, film gösterimleri, festivaller, seminerler, atölyeler ve edebiyat buluşmalarıyla da öne çıkıyor. “Çocuklar için Sanat” mottosuyla yürütülen atölyelerden Flow Dijital Sahne’de yüksek teknolojiyle birleşen görsel deneyimlere; CerEdebiyat’tan CafeModern’in caz esintili gastrokültürel etkinliklerine kadar farklı disiplinleri bir araya getiren kurum, 15 yıllık yolculuğunu yeni projelerle sürdürüyor.