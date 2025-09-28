Çağın görsel tanığı Edward Burtynsky, Perili Köşk’te

İstanbul Boğazı’nın kıyısında, Perili Köşk’ün görkemli atmosferinde, dünyanın en önemli çağdaş fotoğrafçılarından biriyle buluşuyoruz. Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü başlıklı sergi, 16 Ağustos 2026’ya kadar Borusan Contemporary’de sanatseverleri ağırlıyor. Bu, Kanadalı sanatçının Türkiye’deki ilk büyük kişisel sergisi.

Türkiye’den dünyaya

Küratörlüğünü Marcus Schubert’in yaptığı sergi, Burtynsky’nin hem Türkiye’de ürettiği en güncel fotoğraf serisini hem de son otuz yılın en çarpıcı çalışmalarını bir araya getiriyor. “Erozyon”, “Su ve Tuz”, “Afrika Çalışmaları”, “Doğa”, “Taş Ocakları”, “Berezniki Madeni” ve “Petrol” başlıkları altında kurgulanan seçki, izleyiciyi Anadolu’nun yamaçlarından dünyanın dört bir yanına uzanan bir görsel yolculuğa çıkarıyor.

2019’da başlayan uzun soluklu iş birliği kapsamında, Burtynsky 2022 baharında İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde 3 bin kilometreden fazla yol kat ederek yeni fotoğraflar üretti. Drone ve helikopter kullanarak 500 metreye varan yüksekliklerden çekilen 36 eserden oluşan “Erozyon” serisi, serginin merkezinde yer alıyor. Kayseri’nin teraslanmış yamaçlarından Tuz Gölü’nün sıra dışı doğasına, Yarışlı Gölü’nden Göksu Vadisi’ne uzanan kareler, Anadolu’nun hem doğal güzelliklerini hem de çevresel dönüşümünü görünür kılıyor.

Edward_Burtynsky, Fotoğraf: Christopher Michel

Güzellik ve uyarı

Burtynsky’nin fotoğrafları büyüleyici manzaralarıyla estetik bir çekicilik sunarken, aynı anda insanlığın doğa üzerindeki tahribatına dair güçlü bir uyarı taşıyor. Sanatçı, bu sergi için şu sözleri söylüyor:

“İnsanlığın yeryüzünü nasıl biçimlendirdiği meselesi, bende on yıllardır derin bir ilgi uyandırıyor. Bu fotoğrafların izleyiciyi, dönüştürmekte olduğumuz gezegenimize karşı ortak sorumluluğumuz ve hâlâ şekillendirme gücünü elimizde bulundurduğumuz geleceğimiz üzerine düşünmeye teşvik etmesini umuyorum.”

Borusan Contemporary’nin vizyonu

Borusan Contemporary Direktörü Dr. Kumru Eren ise sergiye dair şunları dile getiriyor:

“Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu, 2014 yılından bu yana Türkiye’nin doğası, tarihi ve kültürel mirasına odaklanan fotoğraf komisyonlarıyla büyüyor. Dönüşen Yeryüzü, bu vizyonun güçlü bir örneği. Burtynsky’nin eserleri, dünyaya farklı bir gözle bakmamız için eşsiz bir davet.”

Edward Burtynsky, Colorado Nehri Deltası #1, San Felipe yakınları, Baja, Meksika, 2012. Özel Koleksiyon. Sergiden görünüm: Borusan Contemporary, İstanbul, 2025. Fotoğraf: Hadiye Cangökçe

Yalnızca hafta sonları

Borusan Contemporary, sergiyle paralel olarak Yuvam Dünya Derneği iş birliğiyle iklim krizi ve sürdürülebilirlik temalı özel programlar da düzenleyecek. Ayrıca Kasım ayında sergiye eşlik eden kapsamlı bir kitap yayımlanacak.

Perili Köşk’te yer alan Borusan Contemporary yalnızca hafta sonları 10.00 – 19.00 saatleri arasında gezilebiliyor. Saat 11.00, 13.00, 15.00 ve 17.00’de düzenlenen rehberli turlar ise ziyaretçilere sergiyi derinlemesine deneyimleme olanağı sunuyor.