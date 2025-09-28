  1. Ekonomim
  Karadeniz Kitap Fuarı 10 yaşında
Samsun’dan tüm bölgeye yayılan Karadeniz Kitap Fuarı, yayınevleri, yazarlar ve okurları dokuz gün boyunca kültür ve edebiyatın renkli atmosferinde bir araya getirecek.

Karadeniz Kitap Fuarı 10 yaşında

Karadeniz kıyılarında sonbahar, yalnızca denizin dalgalarıyla değil, kitap sayfalarının hışırtısıyla da karşılıyor okurları. Karadeniz Kitap Fuarı, 5 Ekim tarihine kadar Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde sürüyor.

Bir kültürel geleneğin 10 yılı

2015’ten bu yana düzenlenen fuar, on yılda 2 binden fazla katılımcıyı ve 1.5 milyondan fazla okuru buluşturdu. Bu yıl fuara katılan 250’ye yakın yayınevi, yazar ve sivil toplum kuruluşu Karadeniz’in kültürel belleğine yeni izler bırakıyor.

Edebiyatın ve düşüncenin şenliği

Onuncu yıla özel hazırlanan etkinlik programı, edebiyat dünyasının önde gelen isimlerini okurlarla buluşturuyor. Paneller, şiir dinletileri, söyleşiler ve imza günlerini kapsayan 75 kültürel etkinlik, fuarı bir kitap alışverişi mekânının ötesine taşıyarak canlı bir festival havası yaratıyor.

Samsun’un kültür tarihine ışık tutan özel bir sergi de fuara eşlik ediyor: “Samsun’da Kültür ve Sanat Dergiciliği: İlk Sayı Kapaklardan Bir Seçki” başlıklı bu sergi, Cumhuriyet’ten günümüze uzanan yerel dergilerin belleğini gün yüzüne çıkarıyor.

Karadeniz’in dört bir yanından

Samsun’un ev sahipliğinde gerçekleşen fuar, yalnızca şehir merkezinden değil, tüm bölgeden kitapseverleri ağırlıyor. Çocuk kitaplarından araştırma-inceleme eserlerine, yeni yayınlardan klasiklere kadar on binlerce kitap okurları bekliyor.

Girişi ücretsiz olan Karadeniz 10. Kitap Fuarı,  her gün 10.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

