İFSAK’ta yeni sezon başlıyor

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK), 2025 – 2026 sezon açılışını 4 Ekim Cumartesi günü gerçekleştiriyor. 66. yılına giren İFSAK, 8 gün boyunca fotoğraf ve sinema dünyasından isimleri sanatseverlerle buluşturacak etkinliklerle dolu bir program sunuyor.

Sezon, “Açık Çağrı Sergisi” ile başlayacak. Açılışın dikkat çeken konuklarından biri, sinema yolculuğuna Erden Kıral’ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle adım atan, Altın Portakal’da iki kez “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alan Nur Sürer olacak. Sanatçı, “Hayatım ve Sinema” başlıklı söyleşisiyle izleyicilerle buluşacak.

Fotoğraf alanında ise Ahmet Elhan, mitolojiden sanata uzanan ışık/gölge karşılaşmalarını anlatacak. Atölyeler bölümünde Işıl Yaman “Fotogram Atölyesi” düzenlerken, Taylan Bağcı’nın “Pinhole Workshop”u katılımcıları Camera Obscura’nın köklerine götürecek. Kibrit kutusundan iğne deliği kameralar yapılıp, bu makinelerle fotoğraf çekme deneyimi yaşatılacak.

Programda iki panel öne çıkıyor: Dayk Danzig, Haluk Çobanoğlu ve Hürü Özlük’ün katılımıyla “Günümüzde Gençlerin Fotoğraf Eğitimi Üzerine Yaklaşımlar”, Gülbin Özdamar Akarçay moderatörlüğünde ise “Görme İdeolojileri ve Fotoğraf.”

Film gösterimleri arasında Coşkun Aşar’ın yönettiği Koudelka: Aynı Nehirden Geçmek filmi yer alıyor; gösterimin ardından yönetmenle söyleşi gerçekleşecek.

Sezon açılış etkinlikleri, 11 Ekim’de Agop Ezgilioğlu’nun rehberliğinde düzenlenecek “Beyoğlu’ndan Karaköy’e Gece Fotoğrafı” gezisiyle son bulacak.