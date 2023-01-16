BigChefs’ten “Atıksız Mutfak” prensibinde hazırlanan “Yarının Mutfağı” menüsü

BigChefs, mutfakta hiçbir lezzetin hikayesi bitmesin diye Michelin yıldızlı, Milano’da bulunan Innocenti Evasioni’nin kurucu Şefi Tommaso Arrigoni ile bir iş birliğine imza atarak atıksız mutfak prensibine dayalı “Yarının Menüsü”nü hazırladı. Menü tüm BigChefs şubelerinde yer alıyor.

Tommaso Arrigoni ile BigChefs’in Mutfak Koordinatörü Murat Aslan ve ekibi BigChefs merkez mutfağında atıksız mutfak prensipleri üzerine çalışıp Yarının Menüsü’nü birlikte oluşturdu. Atıksız mutfak odağında hazırlanan menüde, yemekler ikili olarak eşleştirildi ve bir yemekten çıkan atık malzeme diğer yemeğin ana malzemesi olarak kullanıldı.

Gamze Cizreli

Atıksız mutfak konusunda sektörde ve tüketicide farkındalık yaratmayı amaçladıklarının altını çizen BigChefs Kurucusu ve Turyid Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Gamze Cizreli, “Yeme içme sektörümüzün yüzleştiği en önemli sorunlardan biri gıda atığı. Bu kaybın yüzde 40’ı otel ve restoranlarda oluşuyor. Kaynaklarımız tükenirken sahip olduğumuz gıdanın israfının önüne geçmeliyiz. Bu hassasiyetle tüm paydaşlarımızın üstlendiği sorumluluk ve bu konuda yapılan çalışmalar beni oldukça mutlu ediyor. BigChefs olarak biz de atıksız mutfak konusunda yapmış olduğumuz çalışmaların kapsamını genişlettik. Başarılı şef Tommaso Arrigoni ile bir iş birliğine gittik. Arrigoni’yi geçtiğimiz aylarda şirketimizin eğitim mutfağında ağırladık. Michelin yıldızlı şef, bir yandan şirketimizin şeflerine ve mutfak ekiplerine atıksız mutfak eğitimi verirken bir yandan da atıksız mutfak prensibiyle özel bir menü hazırladı. Tüm şubelerimizde Şubat’ın sonuna kadar yerini alacak Yarının Menüsü ile sektörde atıksız mutfak konusuna dikkat çekmeyi ve atıksız mutfağın misafirlerimiz nezdinde bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Şef Tommaso Arrigoni ve BigChefs Mutfak Koordinatörü Murat Aslan Metro Türkiye bünyesinde yer alan Gastronometro’da tüm Turyid üyelerine açık olan bir eğitim verdi ve birlikte atıksız mutfak prensipleri üzerine uygulamalı bir sunum gerçekleştirdi.