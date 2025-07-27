Bodrum’da bir lezzet senfonisi: Gault&Millau’nun ikinci şefler buluşması

Gault&Millau (gastronomi alanında dünyada en çok bilinen ve takdir edilen iki rehberden biri) Türkiye Turu’nun “Signature Dining Experience” serisinin ikinci durağı Karma Bodrum’da hayat buldu. Üç farklı kültürden gelen şeflerin elinden çıkan tabaklar, misafirleri Anadolu’nun bereketli topraklarından Gürcistan’ın zarif mutfağına, oradan Lübnan’ın baharatlı ruhuna uzanan bir yolculuğa çıkardı. Her lokma, bir hikâyenin parçası; her tabak, bir kültürün yansımasıydı.

Etkinlik öncesi öğle yemeği The Bodrum Edition’da yendi. Misafirler burada Bodrum’un yazını tabağa yansıtan, ferah ve rafine lezzetlerle tanıştı. Güneş batarken konuklar, Karma Bodrum’un kokteyl alanında bir araya geldi. Bu özel geceye ev sahipliği yapan Karma Bodrum, bu yaz sezonunun en dikkat çeken yeni restoranlarından biri. Mekânın ardındaki isim, genç yaşına rağmen sektördeki deneyimleri ve vizyonuyla öne çıkan Mahmut Gökkaya. Amacı, Bodrum’da sadece şık bir restoran yaratmak değil; aynı zamanda yerel ürünle çalışan, sezonluk ve yaratıcı menülerle öne çıkan bir gastronomi noktası oluşturmak.

Üç şefin büyüsü

Yemekte sahneyi üç şef aldı: Gault&Millau Türkiye 2025 seçkisinde 3 Toque ödülüne layık görülen, Antalya’nın önde gelen restoranlarından 7 Mehmet’in üçüncü Kuşak Temsilcisi ve Executive Şefi Mehmet Akdağ; Gault&Millau Gürcistan listesinde 3 Toque'a sahip olan, Tiflis’in gözde mekanlarından Littera Restaurant’ın kurucusu ve şefi Tekuna Gachechiladze; Beyrut’un ünlü şeflerinden ve uluslararası danışman olarak kariyerine devam eden Şef Joe Barza. Bu üçlü, sadece yemek değil, bir kültürler armonisi sundu. Bu özel menüde Karma Restaurant’ın lezzetlerinden örnekler de yer aldı.

Soğuk başlangıçlar

Mehmet Akdağ’ın zeytinyağlı beyaz asma yaprağı Anadolu’nun sadeliğini ve bereketini taşıyordu; her lokmada, yaz bahçelerinin ferahlığı hissediliyordu. Tekuna Gachechiladze’nin kişniş ve sirkeyle marine edilmiş levreği Gürcü mutfağının incelikli ruhunu yansıtırken, Joe Barza’nın ahtapotlu acılı humusu Lübnan’ın ateşli lezzetlerini sofraya getirdi. Karma Bodrum ise “Datça Güzeli”ni sundu.

Gökmen Sözen, Tekuna Gachechiladze, Mahmut Gökkaya, Joe Barza

Sıcak başlangıçlar

7 Mehmet’in balkabağı dolması büyüleyiciydi; her lokmada, Antalya’nın toprağından gelen bir hikâye anlatıyordu ve bence gecenin en iyi lezzetlerinden biriydi. Karma Bodrum’un Bodrum mandalinası marmelatlı, ızgara sakızlı saganaki peyniri tam bir sürprizdi.

Ana yemekler ve final

Ana yemekler, gecenin crescendo (müzikte ses seviyesinin kademeli olarak artmasını ifade eden bir terim) ânıydı. Tekuna’nın ceviz soslu, kereviz püreli kızarmış enginarı Gürcistan’ın şiirsel mutfağını tabağa taşımıştı. Ceviz ve kerevizin zarif düeti, Tekuna’nın tabağında Gürcü mutfağının pastoral şiirine dönüştürüyordu. Joe Barza’nın kuzu kolu ise zamanın sabrıyla pişmiş bir anlatıydı; baharatlar hikâyeyi fısıldıyor, firik taneleri her lokmada geçmişi anımsatıyordu. Her lokmada, Akdeniz’in sıcaklığı ve Lübnan’ın baharatlı ruhu hissediliyordu. Karma Bodrum’un kıymalı lokum pilavı ismiyle alçakgönüllü, tadıyla cömertti. Gecenin kapanışı, Karma Bodrum’un yoğurt dondurması ve kıtır karamelli muhallebisiyle yapıldı. Bu tatlı, hafifliği ve cesur dokusuyla mükemmel bir denge kuruyordu.

Türkiye’yi dünya sofrasına taşımak

Gece, Gault&Millau Türkiye’nin ve Sözen Organizasyon’un vizyonunun bir yansımasıydı. Türkiye’nin gastronomi sahnesini dünyaya tanıtma misyonuyla hareket eden isimlerin başında gelen Gökmen Sözen’in gastronomi dünyasında yıllardır ördüğü köprüler, bu sofrada da hayat buldu. Gault&Millau, uluslararası standartlarıyla Türkiye’nin zengin mutfak kültürünü dünya sahnesine taşırken, yerel tatlara duyduğu saygıyı her tabakta hissettirdi.

Mehmet Akdağ (solda) ve Faruk Şüyün

Üçüncü durak 28 Temmuz’da

Gault&Millau Türkiye Turu’nun “Signature Dining Experience” serisi, gastronomiyi sadece bir tabağa değil, kalbe ve hafızaya kazıyor. Bodrum’da yakalanan bu çok sesli lezzet armonisi, 28 Temmuz’da OD Urla’da doğayla daha da iç içe, üçüncü anlatıyla devam edecek. Gecede; OD Urla Kurucusu ve Şefi Osman Sezener, Narimor Urla Kurucusu ve Şefi Atilla Heilbronn, Portekiz’den Vista Restaurant Executive Şefi João Oliveira, İngiltere’den Hide Restaurant Executive Şefi Josh Angus ve İtalya’dan pastacılık sanatını temsil eden Zucchero markasının Kurucusu ve Şefi Fabrizio Fiorani konuklara yeni bir gastronomi yolculuğu yaşatacaklar.