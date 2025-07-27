Her damakta farklı bir coğrafya: İncili’nin yeni sayfası

İstanbul’un altın siluetiyle sarmaş dolaş olan Haliç kıyısında, Rixos Tersane’nin terasında bir yaz akşamı buluştuk. Türkiye’nin alanındaki en prestijli yayınlarından biri olan İncili Gastronomi Rehberi, yedinci yılına adım atarken, bu özel etkinliğe Onur Kurulu üyesi olarak katılmak benim için gurur vericiydi. O gece yeni projelerin dışında yemekler; düşünceler, hikâyeler ve dostluklar da sofralarda yer buldu.

Bir atlas gibi

Geçen yıllarda Ege kıyılarındaki salaş balıkçılardan Gaziantep’in köklü kebapçılarına, kadar pek çok mekân, bu rehber sayesinde hak ettiği değeri buldu. İncili sadece bir sıralama ya da derecelendirme aracı değil; aynı zamanda Anadolu’nun yeme içme kültürüne dair bir arşiv, yaşayan bir bellek, bir atlas işlevini de sürdürüyor. Bu çalışma hem şeflere ilham oluyor hem de bölgelerin gastronomi turizmine katkı sunuyor. Her damakta kalan tat, aslında bir toprak parçasının, bir üreticinin, bir geleneğin sesi oluyor.

Yeni rotalar

İncili Gastronomi Rehberi Koordinatörü Müge Akgün’den yedi yılda gelinen noktayı ve rehberin önümüzdeki döneme dair yeniliklerini dinledik. Akgün’ün paylaştığı gelişmeler dikkat çekiciydi:

“Bu yıl Güney Ege sahillerine iniyor, Marmaris, Göcek ve Fethiye’nin önde gelen restoranlarını değerlendirmeye alıyor, lezzet duraklarını ve alışveriş noktalarını listemize katıyoruz. Çağın gereklerine uygun, sektöre katkısının olacağını düşündüğümüz yeni kategoriler ve sürpriz ödüllerimiz de olacak. Rehberimizin İngilizcesinin lansmanını ise Mart 2026’da yapmayı planlıyoruz.”

Executive Şef Efe Anıl Çetin (ortada) ve ekibi

Gecenin yemekleri

Temmuz ayının gastronomi takviminde özel bir yer edinen bu akşamda, otelin imza restoranı “Velena by the Sea”nin manzarası eşliğinde sunulan menü, Executive Chef Efe Anıl Çetin liderliğindeki mutfak ekibinin özenli çalışmasının ürünüydü. Türk, İtalyan ve Asya mutfağının rafine örneklerinden oluşan menüde, nar çiçeğiyle zenginleştirilmiş karpuzlu Erzincan tulumu, Caprese salatası, tataki usulü ton balığı ve klasik İstanbul mezeleriyle başlayan yolculuk; dana etli gyoza ile devam etti. Salatalık-wasabi sorbe ile damaklar ferahlarken, ana yemekte sunulan deniz levreği hafızalara kazındı. Finalde ise fıstık ve çilek buluşmasıyla hazırlanan turta, gecenin en tatlı kapanışını yaptı.

Lezzetin izinde

İncili Gastronomi Rehberi, Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü kayıt altına almayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı sürdürüyor. Bu sadece bir restoran listesi değil; sevgiyle hazırlanan sofraların, yerel ürünlerin ve mutfak sanatının hikâyesi. Her yeni edisyon, bu hikâyeye yeni bir sayfa ekliyor.