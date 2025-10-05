Bodrum’da bu kez nesiller yelken açacak

Denizin, yelkenin ve kültürün buluştuğu, artık yalnızca bir yelken yarışı değil; dostluğun ve kuşaktan kuşağa aktarılan tutkunun simgesi haline gelen The Bodrum Cup, Bodrum’un uluslararası marka değerine güç katıyor. Son üç yıldır Bodrum Belediye Meydanı’nda kurulan Yarış Merkezi, bu yıl ilk kez Yalıkavak Marina’ya taşınıyor. 20 Ekim’de yapılacak kampana töreniyle start alacak etkinlik, sergiler, konserler ve denizcilik atölyeleriyle tam bir festival havasında geçecek.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, şunları söyledi:

“Her yıl ekim ayında Bodrum’u yelken şölenine dönüştüren bu büyük buluşma, yalnızca bir yarış değil, deniz sevgisinin, kültürün ve dayanışmanın da ifadesi.”

Bu yılın temasını “Nesillerce” olarak belirlediklerini belirten Uysal, “Komitemizin eski üyeleriyle onların çocuklarının aynı teknede yarışması, bu mirasın sevgiyle kuşaktan kuşağa aktarıldığının en güzel göstergesi,” dedi.

“Bodrum’un Denize Açılan Kimliği”

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, 37 yıldır süren bu yolculuğun bir denizcilik mirası olduğuna dikkat çekti: “1988’de bu yarışı başlatırken böylesine bir etki yaratacağını hayal etmemiştik. Ancak inandığınız işe insanları dahil ettiğinizde, nesillerce sürecek bir birikim yaratıyorsunuz.”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise The Bodrum Cup’ı “Bodrum’un denize açılan kimliği” olarak tanımladı:

“Bu yarış, Halikarnas Balıkçısı’ndan gulet ustalarına kadar Bodrum’un hafızasını canlı tutan bir dostluk ve barış manifestosudur.”

Mandalinci, Bodrum Guleti’nin coğrafi işaret kazanmasının yalnızca bir tekne değil, bir yaşam biçiminin tescili olduğunu da vurguladı.

Maviye, kültüre, geleceğe destek

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, “Üç yıldır Maximiles Black markamızla bu yolculuğa eşlik ediyoruz. Ege’nin maviliklerinde yarışan yelkencilerle birlikte deniz sevgisinin büyüdüğüne tanıklık ediyoruz” dedi.

Anadolu Sigorta’dan Berna Semiz Ergüntan, “100. yılımızda, doğaya ve topluma değer katan bir organizasyonda yer almak bizim için büyük bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

Opet’ten Gül Altan ise “The Bodrum Cup, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan bir marka haline geldi” derken, Yalıkavak Marina CEO’su Umut Özkan, “Bu yıl ‘Nesillerce’ temasıyla yola çıkan yarışta, genç kuşaklara denizcilik kültürünü aşılamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Rota

20 Ekim’deki kampana töreniyle başlayacak yarışların rotası şöyle:

Yalıkavak – Leros – Bodrum. Her etap, Ege’nin iki yakası arasında dostluğun, paylaşımın ve barışın sembolü olacak. Bu yıl 200’den fazla tekne, 2 bini aşkın denizci ve 15 bini aşkın katılımcı Bodrum’un rüzgârında yelken açacak.

Bir yarıştan fazlası

The Bodrum Cup, yalnızca yelkenlerin yarıştığı bir etkinlik değil… Bu yarış, bir hafızanın, bir tutkunun ve bir kentin mavi düşlerinin geleceğe armağanı. Guletlerin gölgesinde, rüzgârın sesinde, denizin tuzunda bir kez daha yazılacak hikâye şu:

“Nesiller yelken açıyor.”